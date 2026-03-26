환경단체 "청주시재활용선별장 추진 전면 재검토 해야"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

환경단체가 청주시가 추진하는 제2재활용선별센터 건립을 전면 재검토 하라 촉구했다.현 시설을 10톤 정도 증설보강하고, 감량정책을 시행하면 굳이 제2선별센터를 짓지 않아도 된다는 것이다.26일 청주충북환경운동연합(이하 환경련)은 성명을 통해 이같이 주장했다.환경련은 먼저 청주시가 재활용품선별센터 용량을 일일 50톤에서 일일 110톤으로 늘리겠다는 명분이 궁색하다고 지적했다.이들은 청주시에서 발생하는 재활용폐기물은 △ 2021년 1만8169톤 △2022년 1만5589톤 △ 2023년 1만6612톤 △2024년 1만6663톤 △ 2025년 1민8870톤(민간위탁 2019톤 제외)이라며 세부 수치를 공개했다.환경련은 "이를 재활용품선별센터 영업일 280일로 계산하면 하루 평균 60톤에서 64톤 정도 처리하는 것으로 나타난다"고 밝혔다.이들은 "현재 처리용량 50톤/일을 기준으로 대략 15톤/일 정도를 초과하는 것"이라며 "15톤/일 양을 처리하기 위해 재활용품선별센터의 규모(50톤/일)를 두 배가 넘는 110톤/일으로 증설하는 것은 납득하기 어렵다"고 지적했다.대안으로 "현재 재활용품선별장 처리용량을 50톤에서 1일 60톤 규모로 늘리는 노후시설개량사업을 추진하자"고 제시했다. 그러면서 "청주시가 재활용품선별센터 증설 명분으로 인구 증가에 따른 폐기물 발생량 증가를 제시했지만 이 역시 과도하게 예측했다는 것이 이미 확인됐다"고 강조했다.환경련은 "가장 우선시 되어야 할 것은 재활용품도 발생 자체를 억제하는 '감량'"이라고 밝혔다.이들은 "카페·음식점 내 일회용품 규제 정책이 강력하게 추진되어야 하고 시민들은 적극 동참해야 한다"며 "다회용기세척센터 건립 1년이 넘었지만 아직도 청주지역 장례식장 가운데 다회용기로 전환한 곳은 2곳에 불과하다"라고 지적했다. 또 "축제·행사장 일회용품이 혼재되어 사용되고 있고, 영화관 다회용기 제공도 멈췄다"고 밝혔다.환경련은 "재활용센터 신규 건축은 주민도, 기업도 반대하고 자원순환 정책에도 역행하는 비효율적인 무모한 사업"이라며 "무리하게 추진하는 현도 재활용품선별센터 건립 공사를 즉각 중단하고 사업을 원점에서 재검토하길 촉구한다"고 밝혔다.한편 청주시는 현도면 현도산업단지에 국도비 등 200여억을 들여 제2 재활용선별센터를 추진하고 있다. 인근 지역 주민과 더불어 이곳에 입주한 오비맥주와 하이트진로 등 기업들도 '공장폐쇄'를 경고하며 반발하고 있다.