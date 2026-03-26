법원, KBS청주 방송작가 부당해고 인정했다

큰사진보기 ▲법원이 KBS청주총국 소속돼 일한 방송작가는 프리랜서가 아니라 노동법에 규정된 노동자라고 판결했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

법원이 KBS청주총국에 소속돼 일한 방송작가는 프리랜서가 아니라 노동법에 규정된 노동자라고 판결했다.민주노총충북본부에 따르면 26일 서울행정법원은 KBS청주총국이 제기한 '부당해고 중앙노동위원회 판정 취소 소송'에 대해 원고의 청구를 기각하고 방송작가의 해고가 부당하다고 판결했다.이에 앞서 충북지방노동위원회와 중앙노동위원회는 KBS청주총국에서 13년간 일하다 계약종료 형식으로 해고된 방송작가 A씨가 제기한 '부당해고 구제신청'에서 '부당해고'라고 결정했다.그러자 지난해 8월 KBS청주총국은 이를 받아들이지 않고 법원을 상대로 행정소송 제기했다.KBS청주총국이 노동위원회의 판정을 인정하지 않고 소송을 제기하면서 수신료 낭비 논란이 일었다.지난해 6월 충북지방노동위원회는 KBS청주총국이 '원직복직 명령'을 이행하지 않는다며 1차 이행강제금 1462만여 원을 부과했다. 그해 12월에는 2차 이행강제금 1912만여 원을 추가로 부과했다.KBS청주총국은 3300여만 원 상당의 금액을 이행강제금으로 납부하며 소송을 이어갔다.이에 대해 지역 노동계와 시민사회단체는 "공영방송사인 KBS는 어느 기관보다도 공정하고 헌법과 법률 위에 기반해야 한다"며 "패소가 뻔한 소송을 오로지 노동자를 괴롭히기 위한 목적으로 이용하며 막대한 이행강제금을 소중한 수신료로 납부하는 파렴치한 행위를 자행하고 있다"고 비판했다.한편 A씨는 KBS청주방송총국에서 2011년 5월부터 라디오 방송작가로 일해왔다.그러던 중 2024년 11월 프로그램 폐지를 이유로 계약종료 통보를 받았다. A씨는 충북지방노동위원회에 "계약의 형식만 프리랜서일 뿐 사실상 방송국의 지시를 받아 방송사 직원과 다름없이 일했다"며 부당해고 구제신청을 냈다.충북지방노동위원회와 중앙노동위원회 모두 A씨의 주장을 받아들여 '부당해고'로 판정하고 '원직에 복직시키라'고 명령했다.