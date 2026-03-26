돌봄 관련법 시행 하루 앞둔, 시민노동단체 "제대로 된 '통합돌봄' 시행" 촉구

큰사진보기 ▲제대로 된 돌봄 촉구 기자회견참여연대와 양대노총, 남인순 민주당 국회의원이 26일 오전 서울 여의도 국회소통관에서 '제대로 된 통합 돌봄'을 촉구하는 기자회견을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

AD

'의료·요양 등 지역사회 통합지원에 관한 법률' 시행을 하루 앞둔 26일 양대노총과 시민단체 대표들이 정부를 향해 "진정한 통합돌봄 실현을 위해 공공성 강화와 돌봄노동권 보장"을 촉구했다.이와 관련해 참여연대와 양대노총(한국노총, 민주노총), 남인순·이수진 민주당 국회의원 주최로 26일 오전 9시 40분부터 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 했다.이들은 "오는 27일 시행을 앞둔 '의료·요양 등 지역사회 통합지원에 관한 법률'은 국민이 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 국가적 책무를 명문화했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "하지만 현재 정부의 준비과정은 실질적인 인프라 확충이나 예산 확보를 통한 공공성 강화보다, 단순히 서비스의 가시적인 양적 확대에만 치중하고 있어 현장의 우려가 깊다"고 주장했다.기자회견문을 통해 " 법 시행을 단 하루 앞둔 오늘, 우리 돌봄 현장의 노동자들과 시민사회는 기대보다 깊은 우려를 금할 수 없다"며 "정부가 발표한 로드맵에는 화려한 수식어만 가득할 뿐, 정작 돌봄의 근간이 되어야 할 공공성도, 서비스를 직접 수행할 돌봄노동자도 보이지 않기 때문"이라고 강조했다.남인순 민주당 국회의원에 이어 발언을 한 이주하 참여연대 사회복지위원회 위원장은 "지금 필요한 것은 보여주기식 서비스 확대가 아니라, 공공인프라를 중심으로 한 구조적 전환"이라며 "정부와 국회는 공공 중심 돌봄 인프라 확충, 지역 격차 해소를 위한 집중 투자, 충분한 재정 확보와 인력 확충, 그리고 즉각적인 제도 정비를 지금 당장 추진해야 한다"고 말했다.이어 "통합돌봄은 선택의 문제가 아니라 국가의 책임"이라며 "공공 중심과 지역 주도의 제대로 된 통합돌봄 체계를 구축할 것"을 촉구했다.전호일 민주노총 부위원장은 "돌봄은 시장의 이윤이 아니라 국민의 삶과 존엄의 문제"라며 " 정부와 국회는 지금 당장 공공성 강화와 노동권 보장을 위한 결단에 나설 것"을 촉구했다.류기섭 한국노총 사무총장은 "통합돌봄의 전달체계인 돌봄 노동자의 요구에 귀 기울이고, 통합돌봄 거버넌스에 노동의 참여를 보장해 함께 논의할 수 있는 장을 마련하길 바란다"며 "돌봄을 전달하는 노동자의 현실이 바로 서야, 통합돌봄을 비롯한 공공 돌봄의 체계가 바로 설 것"이라고 강조했다.윤남용 민주노총 공공운수노조 사회서비스협의회 의장은 "지방자치단체는 통합돌봄 조례를 전면 개정하여 지방자치단체장의 책무에 돌봄의 공공성 강화와 확대를 구체적으로 명시하고 지역사회에 통합돌봄 정책이 안정화되도록 해야 할 것"이라며 "중앙과 지방정부 모두 통합돌봄 예산과 전담 인력 확보를 위한 계획을 구체적으로 수립해야 할 것"이라고 밝혔다.이들은 정부를 향해 ▲ 통합돌봄의 성공적 안착을 위해 공공인프라와 예산 대폭 확충 ▲ 사회서비스원이 통합돌봄의 실질적인 지역 거점 역할을 수행할 수 있도록 사회서비스원법 개정과 관련 지원 대폭 확대 ▲ 지역통합지원협의체 등 통합돌봄의 모든 정책 논의 과정에 노동조합의 실질적인 참여 보장 ▲ 통합돌봄의 내실을 기하기 위해 실질적인 돌봄노동자 처우개선 방안 수립 등을 촉구했다.