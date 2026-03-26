경기신보, '중동위기 대응 특별경영자금' 600억 원 시행

큰사진보기 ▲경기신용보증재단(이사장 시석중)이 중동 지역 정세 불안에 따른 수출입 차질과 유가 상승 등으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업을 지원하기 위해 경기도와 함께 600억 원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 26일부터 시행한다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기신용보증재단(이사장 시석중)이 중동 지역 정세 불안에 따른 수출입 차질과 유가 상승 등으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업을 지원하기 위해 경기도와 함께 600억 원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 26일부터 시행한다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

경기신용보증재단(이사장 시석중, 이하 경기신보)이 중동 정세 불안에 따른 수출입 차질과 유가 상승 등으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업 지원에 나섰다.경기신보는 26일부터 경기도와 함께 600억 원 규모의 '경기도 중동 위기 대응 특별경영자금'을 시행한다고 밝혔다. 이번 조치는 중동발 대외 불확실성이 커지는 가운데, 피해가 우려되는 도내 기업의 자금난을 덜고 경영 안정을 뒷받침하기 위한 긴급 금융지원책이다.이번 특별경영자금은 지난 9일 열린 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책회의'의 후속 조치다. 경기도가 위기 대응 체계를 가동한 데 이어, 경기신보가 정책자금과 보증을 연계한 실질 지원에 나선 셈이다.지원 대상은 중동 정세 영향으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업이다.구체적으로는 ▲현지법인(지점) 또는 공장 설립 등 중동 지역에 진출한 기업 ▲2025년 이후 중동 지역으로 수출·납품한 실적이 있거나 예정된 기업 ▲2025년 이후 중동 지역에서 원자재 등을 수입·구매한 실적이 있거나 예정된 기업 등이다.지원 대상 국가는 총 14개국이다. 호르무즈 해협 인접 국가인 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 이라크, 이란, 바레인, 오만과 함께, 기타 중동 지역인 이스라엘, 팔레스타인, 요르단, 레바논, 시리아, 예멘이 포함된다. 경기신보는 향후 정세 변화에 따라 대상 범위를 탄력적으로 조정·운영할 계획이다.지원 한도는 업체당 최대 5억 원이다. 융자 기간은 5년(1년 거치, 4년 원금균등분할 상환)이며, 경기도의 이차보전 지원을 통해 은행 대출금리 대비 2.0%포인트 금리 할인 혜택도 받을 수 있다.이는 단순한 자금 공급을 넘어, 중동 위기 장기화 가능성에 대비한 선제적 금융 안전판 성격이 짙다. 특히 수출입과 원자재 조달에 직접 영향을 받는 중소기업으로서는 대외 변수에 따른 유동성 압박을 완화하는 데 일정한 도움이 될 것으로 보인다.경기신보는 이번 특별경영자금이 실제 현장에서 작동할 수 있도록 보증 지원도 병행한다.담보력이 부족한 기업에 대해서는 경기신보가 보증 심사를 거쳐 보증을 지원하고, 이를 바탕으로 금융기관 대출이 실행될 수 있도록 연계할 방침이다. 이 과정에서 보증 비율 95%, 고정 보증료율 연 0.8%의 우대 조건도 적용된다.이는 위기 상황일수록 자금이 절실한 기업들이 정작 담보 부족이나 신용 부담 때문에 금융 지원에서 소외되는 문제를 줄이기 위한 장치로 읽힌다. 경기신보는 이번 프로그램을 통해 정책자금과 보증을 함께 묶어 기업의 실질적인 금융 접근성을 높이겠다는 구상이다.결국 이번 조치는 경기도가 위기 대응의 방향을 제시하고, 경기신보가 이를 현장 금융 지원으로 구체화하는 구조다. 중동 위기가 단기간에 해소되기 어렵다는 전망이 나오는 상황에서, 지방정부와 정책금융기관이 함께 지역 기업 보호망을 서둘러 구축했다는 점에서 의미가 있다.시석중 경기신보 이사장은 이번 자금 지원의 의미를 "긴급대책회의 이후 신속히 마련된 후속 지원책"이라고 설명했다.시 이사장은 "이번 특별경영자금은 지난 9일 경기도 긴급대책회의 이후 신속하게 마련된 후속 지원책으로, 중동 정세 악화로 어려움을 겪는 도내 기업들의 자금 애로 해소에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "경기신보는 앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 위기 상황에 놓인 중소기업이 필요한 시기에 실질적인 금융 지원을 받을 수 있도록 적극 대응하겠다"고 밝혔다.한편 '경기도 중동 위기 대응 특별경영자금'은 경기신용보증재단 영업점 또는 경기도중소기업육성자금 통합관리시스템(g-money.gg.go.kr)을 통해 온오프라인으로 신청할 수 있다. 자세한 사항은 경기신보 고객센터(1577-5900)를 통해 확인할 수 있다.