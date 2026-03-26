충남도, 금강수목원 3차 민간매각 강행 예고... "뒤통수" 시민사회 반발 확산

큰사진보기 ▲국가 지정 온라인 공매(公賣) 시스템 온비드(OnBid)에 올라온 산림자원연구소 민간 매각 공고 ⓒ 온비드 캡쳐 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자료사진. 2025년 6월 28일(토), 폐원을 앞두고 금강수목원에서 열린 긴급 기자회견 ⓒ 사진=금강수목원 공공성 지키기 네트워크 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲금강수목원공공성지키기네트워크 제공 ⓒ 금강수목원공공성지키기네트워크 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

충청남도가 세종시 금남면에 위치한 산림자원연구소(금강수목원) 부지 일대에 대해 민간 매각을 강행하면서, 난개발 우려와 함께 이를 저지하기 위한 지역 사회의 반발이 거세질 전망이다.충청남도(도지사 김태흠)는 최근 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)을 통해 세종시 금남면 도남리 일대 금강수목원 부지와 건물 등 공유재산을 총 3513억 7314만 원에 매각한다는 공고를 냈다. 시민사회가 그동안 우려해왔던 일이 현실이 된 셈이다.실제 입찰 결과, 지난 3월 6일부터 진행된 1차 매각 입찰은 참여자가 없어 14일 유찰됐고, 이어 3월 17일부터 24일까지 진행된 2차 입찰 역시 25일 개찰 결과 응찰자가 단 한 명도 없는 것으로 확인됐다. 3500억 원이 넘는 막대한 매각 금액과 세종시의 엄격한 인허가 규제 등이 복합적으로 작용하며 민간 개발업자들이 선뜻 나서지 못한 것으로 풀이된다.2차 유찰 이후 수의계약 전환 가능성에 대한 우려가 제기됐지만, 충남도는 3차 입찰을 이어간다는 방침이다.충남도 재산정책팀 관계자는 "현재 수의계약 계획은 없으며, 빠르면 다음 주 중 동일 조건으로 3차 재공고를 낼 예정"이라며, "수년 전부터 추진해 왔던 일이고 이미 방향이 결정된 사안이라 언제까지 기다릴 수만은 없다"고 밝혔다. 이어 "충남도의 입장에서는 재정 확보를 위해 매각이 필요한 상황이고, 그동안 국유화 요청에도 별다른 진전이 없어 매각 절차를 진행할 수밖에 없다"고 덧붙였다.충남도가 이처럼 무리하게 입찰을 밀어붙이는 배경에는 충남도의회의 압박도 작용하고 있는 것으로 전해졌다. 충남도의회가 지난해 공유재산 심의를 통해 매각 처분을 의결한 바 있어, 도의 입장에서는 유·낙찰 여부와 상관없이 절차상 공고를 낼 수밖에 없는 처지라는 설명이다.그러나 세종·대전·충남 지역 64개 시민사회단체로 구성된 '금강수목원 공공성 지키기 네트워크(아래 네트워크)'는 충남도의 이런 행보에 강한 불신을 나타내고 있다.박창재 네트워크 운영위원장(세종환경운동연합 사무처장)은 "정치권과 시민사회가 국정기획위원회에 국유화를 건의하는 등 공공의 숲 보존을 위한 논의가 한창인데 매각을 강행하는 것은 논의에 찬물을 끼얹는 잘못된 행태"라고 지적했다. 이어 "지방선거를 앞둔 민감한 시기에 무리하게 추진할 것이 아니라, 지금 당장 매각 절차를 중단하고 다음 지자체장에게 넘기는 것이 맞다"고 맞받았다.박경 네트워크 정책자문위원장(목원대 명예교수)도 "통상 유찰 후 2~3주의 검토 기간을 거치는 것이 일반적인데, 1차 유찰 직후 3~4일 만에 2차 입찰을 낸 것은 사실상 수의계약을 염두에 둔 졸속 진행이라는 의구심이 든다"고 지적했다. 또한 "최근 세종시장 후보들과의 간담회에서 모두가 수목원 공공화를 공약한 마당에 충남도가 이런 식으로 뒤통수를 칠 수 있느냐"며 "인허가권을 가진 세종시가 이를 알고도 방관한 것 역시 시민의 입장에서 간과하기 어려운 문제"라고 강력히 항의했다.이에 대해 세종시는 금강수목원의 국유화를 최우선 목표로 삼으면서도, 민간 매각 가능성에 대비해 인허가권을 통한 대응 방침을 분명히 했다. 세종시 이윤경 정책기획관실 기획팀장은 "토지 소유주인 충남도의 매각 추진 자체를 강제로 막을 수는 없지만, 세종시가 보유한 인허가권을 엄격히 활용해 난개발이 되지 않도록 최대한 지켜낼 것"이라고 강조했다. 시는 금강수목원을 자연휴양림 등 산림 복지 시설로 유지하는 것을 핵심 과제로 삼고 있다는 입장을 거듭 밝혔다.그동안 시민사회와 긴밀히 공조해 온 김종민 국회의원(세종시갑)은 충남도의 행보에 우려를 표하며 보다 근본적인 법적 해결책을 제시했다. 김 의원은 "금강수목원은 시민 모두가 누려야 할 소중한 공공자산"이라며 "충남도가 매각을 시도하더라도 인허가권을 가진 세종시가 오직 시민의 권익을 중심에 두고 공공성 원칙이라는 분명한 입장을 끝까지 견지해야 한다"고 말했다.이어 김 의원은 "해결의 실마리는 '행정수도특별법'에 있다"며 "특별관리구역 내 산림생태단지를 지정할 수 있는 법적 근거를 마련해 정부 예산 투입의 길을 열어야 한다"고 강조했다. 그러면서 "이제는 속도가 중요하다"며, "오는 30일 국회 국토위가 이 사안을 신속히 심의해 금강수목원을 시민의 품으로 온전히 돌려주는 결단을 해야 한다"고 덧붙였다.네트워크는 오는 3월 30일(월) 기자회견과 성명서 발표를 통해 행정적 하자에 대한 문제를 제기하고 매각 철회를 강력히 촉구할 예정이다. 이어 4월 4일에는 세종에서 금강수목원까지 8km를 걷는 시민 참여형 캠페인 '금강수목원 지키기 걷기대회'를 개최한다. 또한 시장 후보자들과의 정책 협약을 이끌어내는 등 생태 보전을 위한 실전 행동에 나설 계획이다.한편, 금강수목원은 충남도 산림자원연구소가 관리해 온 시설로, 연구소의 청양 이전 계획과 맞물려 이전 비용 마련을 위한 민간 공개 매각이 추진되고 있다. 현재 수목원은 2025년 7월 산림자원연구소 임시청사 이전 이후 사실상 폐원 상태다.그동안 '금강수목원공공성지키기네트워크'와 김종민 의원을 중심으로 민간 매각 저지와 국가자산화(국유화)를 통한 공공성 확보 움직임이 이어져 왔다. 특히 김 의원이 지난해 발의한 '행정수도특별법'에는 금강수목원을 산림생태단지로 지정하고 국립자연휴양림으로 조성하는 내용이 포함돼 있다.오는 30일 국회 국토교통위원회 법안소위 개최가 예고된 가운데, 해당 사안이 행정수도특별법 심의 과정에서 함께 논의될지 주목된다.