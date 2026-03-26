[속보] 경남 함양 이은리 폐기물 처리장 화재 발생

큰사진보기 ▲헬기 투입으로 진화중 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲헬기 진화중 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생 ⓒ 최상두 관련사진보기

26일 오후 1시께 경상남도 함양군 이은리에 위치한 한 폐기물 처리장에서 화재가 발생해 소방당국이 소방 헬기 등을 투입해 진화에 나섰다.이날 함양군은 안전재난문자를 통해 "함양군 이은리 산 21 함양군 폐기물 처리장에서 화재가 발생했다"면서 "인근 주민은 사고 지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해달라"고 요청했다.