사회부산경남 26.03.26 15:06ㅣ최종 업데이트 26.03.26 15:06 [속보] 경남 함양 이은리 폐기물 처리장 화재 발생 최상두(otterpapa) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲헬기 투입으로 진화중 ⓒ 최상두 관련사진보기 26일 오후 1시께 경상남도 함양군 이은리에 위치한 한 폐기물 처리장에서 화재가 발생해 소방당국이 소방 헬기 등을 투입해 진화에 나섰다. 이날 함양군은 안전재난문자를 통해 "함양군 이은리 산 21 함양군 폐기물 처리장에서 화재가 발생했다"면서 "인근 주민은 사고 지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해달라"고 요청했다. 큰사진보기 ▲헬기 진화중 ⓒ 최상두 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생 ⓒ 최상두 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생 ⓒ 최상두 관련사진보기 #함양군#폐기물처리장 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 최상두 (otterpapa) 내방 아이콘구독하기 지리산 엄천강변에 살며 자연과 더불어 함께 살고 있습니다 엄천강 주변의 생태조사 수달의 친구가 되었습니다 그냥 자연에서 논다 지리산 엄천강에서 이 기자의 최신기사"농약공장 결사 반대" 함양군청 찾아간 이문마을 주민들 갤러리 오마이포토 청와대 앞에 모인 진보당 후보들 “호르무즈 파병 거부 결단해야” 1/9 이전 다음 이전 다음 '탈당 권고' 징계 효력 정지 받아낸 김종혁 법정 소란 관련 권우현 변호사, 영장실질심사 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표, 영장실질심사 청와대 달려간 청년, 학생들 “호르무즈 파병 검토 중단하라” 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.