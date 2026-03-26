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26.03.26 15:06최종 업데이트 26.03.26 15:06

[속보] 경남 함양 이은리 폐기물 처리장 화재 발생

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헬기 투입으로 진화중
헬기 투입으로 진화중 ⓒ 최상두

26일 오후 1시께 경상남도 함양군 이은리에 위치한 한 폐기물 처리장에서 화재가 발생해 소방당국이 소방 헬기 등을 투입해 진화에 나섰다.

이날 함양군은 안전재난문자를 통해 "함양군 이은리 산 21 함양군 폐기물 처리장에서 화재가 발생했다"면서 "인근 주민은 사고 지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해달라"고 요청했다.

헬기 진화중
헬기 진화중 ⓒ 최상두
함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생
함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생 ⓒ 최상두
함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생
함양군 이은리 산21 함양군 폐기물 처리장 화재발생 ⓒ 최상두

#함양군#폐기물처리장

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최상두 (otterpapa) 내방

지리산 엄천강변에 살며 자연과 더불어 함께 살고 있습니다 엄천강 주변의 생태조사 수달의 친구가 되었습니다 그냥 자연에서 논다 지리산 엄천강에서

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