국민의힘 충북지사 경선 '가점 논란'... 후보들 반발

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국민의힘 중앙당 공관위가 충북지사 경선을 앞두고 추가 신청자인 김수민 전 정무부지사에게만 여성·청년 가점 20%를 적용하자, 다른 예비후보들이 보이콧을 선언했다.국민의힘은 그동안 경선에서 정치신인과 여성, 청년 후보 등에 대해 10~20%의 가점을 부여해 왔다.김 전 부지사는 여성인 데다 청년이라는 점까지 더해 20%의 가점을 부여한 반면, 정치신인인 윤희근 전 경찰청장에게는 가점을 부여하지 않았다.국민의힘 관계자는 "당규에 의해 차관급 이상 공직자 출신에게는 정치신인이라고 하더라도 가점을 부여하지 않는다"라고 윤 전 청장에 대한 가점 배제 이유를 밝혔다.국민의힘이 이 같은 경선방식과 일정을 발표하자, 윤갑근·윤희근 예비후보는 크게 반발하며 지난 25일 경선 신청을 보류했다.이들은 "특정 후보에게만 사실상 유리한 구조를 만든 것은 공정한 경선이 아니다"라며 "20% 가점은 단순 보정 수준을 넘어 결과를 뒤집을 수 있는 수준"이라고 비판했다.두 후보는 지난 25일 김 전 부지사에 대한 가점 철회와 경선 일정 조정을 공관위에 요구했고, 공관위는 26일 내부 논의를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.현재 김 전 부지사만 경선에 등록해 기호 2번을 배정받을 상태고, 윤갑근·윤희근 예비후보는 공관위가 어떤 결정을 내리느냐에 따라 경선 불참까지도 불사하겠다는 입장이다.