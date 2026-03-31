'멸공'이란 말이 곳곳에서 활개 치고 있다

2026년 3월 27-29일간 DMZ와 파주 인근에서 열릴 ‘DMZ세계문학페스타 2026’은 전쟁과 분단, 혐오와 차별, 민주주의의 위기 속에서 문학이 어떤 역할을 할 수 있을지 모색하는 자리입니다. 연속 기고 '다시 문학이 말을 건넬 때'는 분단과 경계, 평화, 민주주의, 디아스포라, 마이너리티라는 다섯 가지 의제를 중심으로, 세계의 문학이 경유해 온 고통의 역사와 그 너머의 가능성을 시민들과 함께 나누어보고자 기획되었습니다.

큰사진보기 ▲인천 중구생활사전시관에 있는 멸공방첩 간첩신고는 113 112 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 김근 시인입니다.



김근 | 시인. 1998년 문학동네신인상으로 등단. 시집 <구름극장에서 만나요> <당신이 어두운 세수를 할 때> <에게서 에게로> 등.



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