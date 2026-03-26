박지원 "ABC 정리 중 유시민, '존재감 제로' 조국, 계양 못 버리는 송영길"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 26일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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박지원 불어민주당 의원이 6·3 지방선거를 앞두고 야권의 단결과 겸손한 태도를 강조하며 정국 현안에 대한 날카로운 분석을 내놓았다. 박 의원은 특히 대구시장 선거 판세와 호남 내 정당 간 경쟁, 그리고 최근 정치권의 '내편 가르기' 논란에 대해 '정치 9단'다운 해법을 제시했다.26일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 박 의원은 최근 대구 지역 여론조사에서 김부겸 전 총리가 여권 후보들을 앞서는 결과가 나온 것에 대해 "깜짝 놀랄 일이지만 선거는 끝까지 겸손해야 한다"며 "골프와 선거는 고개를 쳐들면 진다"는 지론을 다시 한번 상기시켰다.박 의원은 김부겸 전 총리의 대구시장 출마 가능성에 대해 "정청래 대표와의 만남을 통해 출마 여건이 무르익고 있다"며 "당이 대구·경북 발전을 위한 정책적 지원을 약속한다면 김 전 총리의 결단이 영남권 전체에 큰 바람을 일으킬 것"이라고 내다봤다. 또한 주호영 의원 등 여권 중진들의 컷오프 사태를 언급하며 "합리적인 보수 세력이 윤석열 정권과 결별하고 새로운 보수 재건의 길을 모색해야 한다"고 덧붙였다.호남 민심과 관련해 박 의원은 조국 국혁신당 대표의 행보에 대해 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 "총선 때와 달리 현재 호남에서 조국혁신당의 존재감은 미미하다"며 "기초단체장 몇 자리에 집착하기보다 정권 창출이라는 큰 목표를 위해 민주당과 어떻게 협력할지 고민해야 한다"고 조언했다. 특히 조 대표의 군산 출마설 등에 대해서도 "지역 연고와 상징성을 넘어 정치적 무게감을 키우는 선택이 필요하다"고 지적했다.최근 유시민 작가가 제기한 'ABC 분류법'으로 촉발된 진영 내 갈등에 대해서는 "작가의 상상력을 정치권이 너무 민감하게 받아들일 필요는 없다"며 진화에 나섰다. 박 의원은 "민주당은 가치를 중시하면서도 집권을 목표로 하는 넓은 스펙트럼의 대중정당"이라며 "지금은 이재명 대통령을 중심으로 뭉쳐 민생 경제를 살리고 선거 승리를 위해 단결하는 것이 가장 중요하다"고 역설했다.인천 계양과 경기 안산 등 재보궐 선거 지역의 공천 갈등에 대해서는 지도부의 '잔인하지만 현명한 결정'을 주문했다. 박 의원은 "송영길 전 대표는 인천에 대한 애정이 깊고, 김남국 대변인 역시 억울함을 호소하고 있다"며 "당대표와 지도부가 당선 가능성과 국민적 납득을 기준으로 빠르게 정리해줘야 한다"고 말했다.마지막으로 박 의원은 자신의 후원회장 수락을 둘러싼 호남 내 오해에 대해 해명하며 "후배 정치인들을 돕는 마음을 왜곡하지 말아달라"고 당부했다. 그는 "이재명 정부의 성공과 민주당의 승리를 위해 남은 기간 동안 헌신하겠다"는 의지를 밝히며 인터뷰를 마무리했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.