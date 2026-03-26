민주당 광주 남구청장 경선…'단일화' 황경아·'현직' 김병내 맞대결

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시 남구청장 예비후보인 황경아·김용집·성현출·하상용 후보가 26일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 황 후보를 단일후보로 확정하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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더불어민주당 광주광역시 남구청장 최종 경선에서 4자 단일화 후보로 확정된 황경아 예비후보가 3선에 도전하는 김병내 예비후보와 맞선다.황경아 후보는 김용집·성현출·하상용 후보와 26일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "단일후보 확정에 보내준 성원과 지지에 감사드린다. 새로운 리더십으로 '혁신 남구'의 변화를 이끌겠다"고 밝혔다.황 후보는 "이번 결선 진출은 현직 구청장의 '3선 욕심'을 저지하고 새로운 변화를 바라는 당원들의 열망이 결집한 결과"라며 "단일화를 약속했던 후보들과 '원 팀' 정신으로 뭉쳐 승리하겠다"고 말했다.이어 "단일화는 개인의 사심이 아닌 남구 발전을 위한 공심의 승리"라며 "세 후보의 풍부한 경륜과 지혜, 남구를 향한 열정적인 정책들을 고스란히 이어받아 제 공약에 녹여내겠다"고 약속했다.황 후보는 "남구 구민의 삶이 뒷걸음질 치고 있음에도 기득권을 지키려는 정치를 결단코 저지하겠다"며 "측근이 아닌 주민이 주인 되는 투명한 혁신행정으로 남구의 정체성을 확립하겠다"고 강조했다.그러면서 "일자리가 넘치고 교육과 문화가 살아 숨 쉬며, 소외되는 이웃 없는 따뜻한 남구 공동체를 반드시 만들겠다"며 "더 낮은 자세로 구민의 목소리에 귀 기울여 지방선거 압승을 이뤄내겠다"고 말했다.앞서 황경아 후보 등 4명의 예비후보는 결선(본경선)에 진출하는 후보를 단일후보로 확정하기로 합의했다.민주당 광주시당선거관리위원회는 전날 김병내·황경아 예비후보를 남구청장 본경선 진출자로 확정했다.본경선은 국민참여경선 방식으로 진행되며 다음 달 2일까지 최종 후보자를 확정할 예정이다.