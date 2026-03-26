격변과 불안의 시대, 작지만 확실한 보람과 기쁨

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큰사진보기 ▲씨앗 심던 날흐린 일요일, 아이와 처음으로 씨앗을 심었다 ⓒ 최지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲가장 처음으로 나온 상추아무것도 없었는데 밤새 자랐다 ⓒ 최지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲화분 삼형제이웃이 된 오이와 토마토, 고수 ⓒ 최지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲고개를 내민 귀여운 바질상추에 이어 귀여운 바질이 고개를 내밀었다. ⓒ 최지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인브런치에도 실립니다.

요즘 우리집 아침 풍경이 조금 바뀌었다. 아이와 내가 잠에서 깨자마자 달려가는 곳은 거실 창가. 그곳에 열흘 전 씨앗을 심어놓은 화분들이 있기 때문이다.어린 시절 외할머니댁에는 마당이 있었다. 잔디가 깔리지 않은 마당이라 봄이 되면 연례행사처럼 그 흙마당에 씨앗과 모종을 심었더랬다. 이맘때 시장에 가면 파릇파릇한 모종들이 거리에 나와 있었다.해마다 구매했던 것들은 토마토, 고추 그리고 봉숭아. 그 외에 가지, 수세미를 심었던 적도 있었고 한번은 호박을 먹고 남은 씨앗을 기대 없이 마당에 심었다가 무성한 넝쿨 속에서 보석같이 작고 예쁜 호박이 맺히는 경이를 경험한 적도 있었다. 그 호박이 충분히 자라기를 기다려 저녁 준비하는 엄마에게 건네줬을 때의 뿌듯함은 여전히 기억 속에 생생하다.모종과 씨앗을 심고 나면 매일이 기다림과 설렘의 연속이었다. 새순들은 하루도 그 전날과 같은 모습인 날이 없었다. 매일 조금씩 자라고 조금씩 굵어졌다. 소나기가 오거나 장마철이 되면 새싹들이 다칠까 봐 우산을 씌워 주었고 넝쿨이 위로 올라갈 수 있도록 막대기를 꽂아주면서 봄과 여름을 났다.아이에게 내가 경험했던 기쁨을 느끼게 해주고 싶었는데 생각만 하다가 오 년이 지난 셈이었다. 마당이 없어서, 다른 일에 바빠서. 핑계만 대다가는 아이의 유년 시절도 훌쩍 지나가 버릴 것 같아서 아이의 손을 잡고 다이소에 갔다(꽃집에 갔더니 사장님이 씨앗은 다이소에서!라고 알려주셨다). 예전엔 시장 꽃집에서 살 수 있던 씨앗을 다이소에서 구매하려니 기분이 좀 안 나기는 했지만 아이는 씨앗을 심어볼 생각에 들뜬 얼굴이었다.내가 고른 고수, 바질과 아이가 고른 오이와 토마토. 그리고 다이소에서 산 화분 키트에 들어있던 상추까지. 집에 돌아와 호미 대신 검지 손가락으로 구멍을 내고 씨앗들을 심었다. 오이씨가 가장 크고 길쭉했으며 상추씨와 바질씨는 매우 작아서 집는데 애를 먹었다. 아이는 서툴지만 또박또박한 글씨로 씨앗들의 이름을 나무 막대기에 적었다. 각자 자리에 막대를 꽂고 물을 한번 주니 기다림의 시간이 찾아왔다.언제 싹이 날까 고대하면서 아침저녁으로 화분을 들여다보는 날들이 시작되었다. 시킨 것도 아닌데 아이는 잠에서 깨자마자 새싹을 확인하러 달려갔다. 며칠을 그러더니 흥분된 얼굴로 "엄마! 이거 봐!"라고 외쳤다.오랜만의 농사라서 긴가 민가 하는 마음으로 지냈는데 일주일도 안 되어 상추싹들이 뿅 하고 나타났다(그것도 무더기로). 며칠 후 바질도 싹을 냈고 그다음 씨앗만큼 몸집이 큰 오이의 연두색 새순이 등부터 모습을 드러냈다. 열흘 정도 지나자 토마토와 고수도 싹을 틔웠다. 씨앗 모양만큼이나 모습도 속도도 제각각이었다. 한번 싹을 틔우고 나니 다들 저만의 속도로 쑥쑥 자란다.기후위기 대응의 실패와 잇따른 침략 전쟁, 인공지능 기술의 급격한 발달까지 롤러코스터를 탄 것처럼 어지럽고 불안한 나날이지만 내일 지구가 멸망해도 사과나무를 심는 마음으로 텃밭 농사를 잘 일궈 보아야겠다. 눈 뜨자마자 SNS 피드보다 자라나는 식물이 궁금해진 건 아무리 생각해도 단순하지만 건강한 변화라서 이후의 모든 일들은 덤이라고 생각하기로 했다.