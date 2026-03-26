[단독] 사망한 유치원 교사가 의원면직 신청?...유치원도 '문서 위조' 시인

▲B유치원 소속 고인이 자필로 작성한 2025학년도 근무상황부. 2월 12일에 면직된 사실이 적혀 있다. 하지만 "이 내용은 이 유치원 관리자가 2월 20일 즈음에 뒤늦게 작성했다"라고 해당 유치원 쪽이 밝혔다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기