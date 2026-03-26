AI 시대, 우리는 무엇을 가르쳐야 하는가?

큰사진보기 ▲미래교육의 방향AI시대 미래교육 ⓒ ai 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 이 글을 쓴 김대성씨는 별의별 교육연구소장, 상인천초등학교 교감입니다.

AI는 더 이상 미래의 기술이 아니다. 생성형 AI는 이미 글쓰기, 번역, 코딩, 데이터 분석 등 지식 노동의 핵심 영역에 깊숙이 들어와 있으며, 세계경제포럼(WEF)과 맥킨지 보고서는 향후 직무의 상당 부분이 재편되거나 자동화될 것이라고 경고한다. 실제로 기업 현장에서는 신입 인재에게 단순 지식이 아닌 문제 해결력과 협업 능력을 요구하고 있고, 일부 직군에서는 기존 업무가 빠르게 축소되거나 성격이 바뀌고 있다.그럼에도 학교는 여전히 지식 암기와 문제 풀이 중심의 교육 구조를 유지하고 있다. 학생들은 치열한 수행평가와 입시 경쟁을 통해 '정답을 찾는 능력'은 길러지지만, 사회가 요구하는 '문제를 정의하고 해결하는 능력'과는 괴리가 크다. 이로 인해 학습과 일자리 사이의 미스매치가 발생하고, 개인의 노력과 사회적 성과가 연결되지 않는 단절이 심화된다. 이제 교육은 양을 늘리는 문제가 아니라 방향을 바꾸는 문제로 접근해야 한다.과거 산업사회에서는 지식을 많이 아는 것이 곧 경쟁력이었다. 그러나 지금은 AI가 방대한 정보를 더 빠르고 정확하게 처리한다. 이런 환경에서 인간에게 요구되는 역량은 정보의 축적이 아니라 정보에 대한 해석과 선택, 즉 판단력이다. 실제로 세계경제포럼이 제시한 미래 핵심 역량에서도 비판적 사고, 문제 해결력, 자기주도성, 협업 능력이 상위에 위치한다.중요한 것은 '무엇을 아느냐'가 아니라 '어떻게 판단하느냐'다. 어떤 정보가 신뢰할 만한지, 어떤 선택이 더 나은 결과를 낳는지, 그 선택이 사회적으로 어떤 영향을 미치는지를 고민하는 능력이 핵심이 된다. 그러나 이러한 판단력은 단순한 문제 풀이로는 길러지지 않는다. 질문하고, 토론하고, 실패를 경험하고, 다시 성찰하는 과정 속에서 형성된다. 따라서 교육은 정답 중심 구조에서 벗어나 사고 과정 중심으로 재설계되어야 한다.AI를 잘 활용하는 능력은 필요하지만, 그것만으로는 충분하지 않다. 더 중요한 것은 AI를 어떤 기준과 가치 속에서 사용할 것인가를 결정하는 인간의 역량이다. OECD Education 2030은 미래 교육의 핵심으로 '주체성(Agency)', '책임성', '가치 판단'을 제시하며, 이는 기술 활용 능력보다 인간의 내적 기준이 더 중요하다는 점을 강조한다.AI는 계산과 추천은 할 수 있지만 책임을 질 수 없고, 윤리적 판단을 대신할 수 없다. 결국 최종 결정은 인간이 내려야 한다. 따라서 교육은 AI 활용법을 가르치는 데서 멈추지 않고, 철학, 윤리, 시민성, 공감과 같은 인간 중심 역량을 강화하는 방향으로 나아가야 한다. 기술이 고도화될수록 인간에 대한 이해는 더 깊어져야 하며, 이것이 교육의 중심 축이 되어야 한다.AI의 가장 큰 위험은 기술 그 자체가 아니라 인간의 사고가 약화되는 데 있다. AI가 더 빠르고 정확한 답을 제시할수록 인간은 스스로 판단하는 과정을 생략하고 싶어 한다. 이러한 경험이 반복되면 판단의 주도권이 점점 외부로 이동하고, 결국 사고 자체를 위탁하는 단계로 이어질 수 있다.특히 성장 과정에 있는 학생들에게 이는 더욱 치명적이다. 인간은 시행착오를 통해 사고력을 키우는데, AI가 이 과정을 대신하면 문제 해결 경험이 축소되고 자기주도성이 약화된다. 또한 AI와의 대화에 개인의 내면 정보가 축적되면서 개인정보와 인격 침해의 위험도 커지고 있다.이미 다양한 플랫폼에서 개인정보 유출 문제가 반복되고 있는 상황에서, AI는 훨씬 더 깊은 수준의 정보를 다루기 때문에 위험성은 더욱 크다. 따라서 교육은 AI 활용 능력과 함께 '의존하지 않는 태도', '비판적으로 사용하는 태도', '자신의 정보를 보호하는 태도'를 반드시 함께 길러야 한다.AI 시대의 교육은 단순히 새로운 도구를 도입하는 문제가 아니다. 교육의 목적 자체를 다시 정의하는 문제다. 지금 필요한 것은 AI를 잘 쓰는 학생이 아니라, AI를 활용하면서도 스스로 생각하고 책임질 수 있는 인간이다. 이를 위해서는 교육과정의 유연화, 수업 방식의 변화, 평가의 재구성이 함께 이루어져야 한다.정기적인 교육과정 개정만으로는 급변하는 사회를 따라가기 어렵다. 국가는 큰 방향을 제시하되, 학교는 자율적으로 교육과정을 재구성할 수 있어야 하며, 수업에서는 AI를 도구로 활용하되 사고를 대체하지 않도록 설계해야 한다. 평가 역시 결과보다 과정과 판단을 중심으로 전환될 필요가 있다.결국 교육은 기술의 속도를 따라가는 일이 아니라, 인간의 방향을 결정하는 일이다. AI는 거스를 수 없는 흐름이지만, 그 흐름 속에서 어떤 인간을 길러낼 것인가는 여전히 우리의 선택에 달려 있다. 이제 교육은 답을 가르치는 것을 넘어, 어떤 질문을 던질 것인가를 고민해야 한다. 그리고 그 질문이야말로, AI 시대를 살아갈 아이들에게 가장 중요한 힘이 될 것이다.