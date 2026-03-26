"진정한 치유 느낄 수 있는 태안국제원예치유박람회 선보이겠다"

▲오진기 사무총장 “진정한 치유 느낄 수 있는 박람회 선보이겠다” 태안국제원예치유박람회조직위원회 오진기 사무총장이 “이번 박람회는 특별관과 체험 프로그램, 공연 콘텐츠까지 전 영역에서 차별화된 구성을 갖춘 것이 특징이다. 관람객이 직접 참여하고 체험하는 과정을 통해 진정한 치유를 느낄 수 있는 박람회를 선보이겠다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲태안국제원예치유박람회조직위원회는 26일 충남도청 프레스센터에서 ‘2026 태안국제원예치유박람회 D-30 준비상황 기자회견’을 열고 준비상황 보고와 질의응답을 통해 주요 추진 내용을 공유했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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태안국제원예치유박람회조직위원회(아래 조직위) 오진기 사무총장이 "이번 박람회는 특별관과 체험 프로그램, 공연 콘텐츠까지 전 영역에서 차별화된 구성을 갖춘 것이 특징이다. 관람객이 직접 참여하고 체험하는 과정을 통해 진정한 치유를 느낄 수 있는 박람회를 선보이겠다"고 밝혔다.오 사무총장은 26일 충남도청 프레스센터에서 '2026 태안국제원예치유박람회 D-30 준비상황 기자회견'을 열고 준비상황 보고와 질의응답을 통해 주요 추진 내용을 공유했다.브리핑에서는 전시관 구성과 체험 프로그램, 공연과 이벤트 등 관람객이 직접 경험할 수 있는 핵심 콘텐츠가 중점적으로 소개됐다.충청남도와 태안군이 주최하는 2026태안국제원예치유박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열리며 세계 최초 '원예치유' 주제를 기반으로 전시와 체험이 결합한 참여형 콘텐츠를 중심으로 구성된다.특히 세계 최초 AI 감정분석 기술을 접목한 맞춤형 관람코스와 자연 속 치유 경험을 결합해 기존 박람회와 차별화된 콘텐츠를 제공하는 데 초점을 맞췄다.8개 전시·체험관은 관람객이 직접 참여하며 치유를 경험하는 핵심 공간으로 구성된다.야외연출 부분은 야외정원, 치유정원, 세계작가정원 등 자연과 정원이 결합된 치유형 공간으로 조성될 예정이다.전 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램과 이벤트도 마련된다. 개막식에서는 주제공연을 비롯한 치유콘서트와 불꽃쇼, 플라잉쇼 등이 어우러진 대형 이벤트가 펼쳐지고 키자니아GO 직업체험, 티니핑 캐릭터 포토존, 꽃 색채 기반 퍼스널컬러 진단, 치유의 향 체험 등 참여형 프로그램이 상시 운영된다.아울러 상설 공연을 비롯해 세계 최초 빌보드 클래식차트 1위 임현정 피아니스트 공연, 힐링 패션쇼, 꽃비 연출쇼, 치유 쿠킹쇼 등 다채로운 이벤트가 이어지며 관람객 참여형 프로그램을 통해 현장 분위기를 한층 높일 계획이다.이번 박람회는 전시 중심을 넘어 체험과 치유를 결합한 새로운 모델을 제시하고 원예치유 산업의 성장 기반을 마련하는 동시에 자연과 기술, 문화가 결합한 복합형 치유 플랫폼으로 자리매김할 전망이다.