양떼가 노니는 호숫가 수선화 꽃밭, 여기 어디야?

큰사진보기 ▲구례 지리산치즈랜드 수선화 꽃밭 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 지리산치즈랜드 수선화 꽃밭 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산치즈랜드 양 먹이주기 체험 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

노란 산수유꽃이 지나간 자리에 연분홍 벚꽃이 피어날 준비를 하는 요즘, 구례에는 또 다른 노란빛 봄의 전령사가 찾아왔습니다. 바로 SNS에서 '한국의 스위스'라 불리며 인생샷 명소로 등극한 지리산치즈랜드의 수선화입니다! ​26일 다녀온 지리산치즈랜드는 초록빛 언덕 위로 샛노란 수선화들이 고개를 내밀며 활짝 피어나고 있었습니다. 호수를 배경으로 펼쳐진 수선화 꽃밭은 그야말로 한 폭의 그림 같은 장관을 연출합니다.현재 개화 속도를 보니, 구례 300리 벚꽃축제가 한창 무르익을 다음 주중이면 수선화도 눈부신 만개를 맞이할 것으로 보입니다. 벚꽃의 연분홍빛과 수선화의 쨍한 노란빛을 한 주에 모두 즐길 수 있다니, 올봄 구례 여행은 그야말로 '럭키' 그 자체입니다.지리산치즈랜드는 단순히 꽃만 보는 곳이 아닙니다. 드넓은 푸른 초원 언덕 위를 오르면 한가롭게 풀을 뜯는 귀여운 양들을 만날 수 있습니다.아이들이 가장 좋아하는 양 먹이주기 체험을 즐겨보세요. 직접 건초를 주며 양들과 교감하는 시간은 아이들에게는 생생한 자연 학습의 장이 되고, 어른들에게는 삭막한 일상에서 벗어나 동심으로 돌아가는 치유의 시간을 선사합니다. 샛노란 수선화 꽃밭을 배경으로 양들과 함께 찍는 사진은 그야말로 인생샷을 보장합니다. 가족, 커플 여행객 모두에게 잊지 못할 추억을 만들어줍니다.다가오는 주말부터 다음 주까지, 구례는 서시천과 섬진강 변의 벚꽃 터널, 그리고 치즈랜드의 수선화 언덕으로 온통 꽃대궐을 이룰 예정입니다. 가벼운 발걸음과 봄을 만끽할 여유만 챙겨서 구례로 오세요! 걷기만 해도 콧노래가 나오는 구례의 봄날 속에서 여러분을 기다리겠습니다.