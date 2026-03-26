이찬진 금감원장, 특사경 전문성 논란 반박 "연봉 몇 배 효능감 보일 것"

큰사진보기 ▲이찬진 금융감독원장이 24일 서울 여의도 금감원에서 열린 시민·소비자단체 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이찬진 금융감독원장이 내달 중순 자본시장 특별사법경찰(특사경)의 '인지수사권' 도입을 앞두고 "저희 연봉의 몇 배 이상의 효능감을 확실히 보여드릴 수 있다"며 자신감을 내비쳤다. 인지수사권이란 특사경이 검찰의 별도 지휘 없이도 직접 수사에 착수할 수 있는 권한이다.이전까지 특사경은 불공정 거래 혐의를 포착하더라도 강제성을 띤 '수사'를 개시하려면 반드시 증권선물위원회(증선위) 의결과 검찰의 수사 배당 절차를 거쳐야 했다. 이 과정에만 통상 수개월이 소요되면서 범죄 은닉 시간을 벌어준다는 지적이 나왔다. 하지만 인지수사권이 도입되면 수사 절차가 대폭 줄어든다. 특사경이 수사가 필요하다고 판단한 사건을 '수사심의위원회(수심위)'에 상정하고 승인받으면, 검찰 지휘 없이 즉시 수사권을 발동할 수 있게 되기 때문이다.이 위원장은 26일 오전 서울 여의도 금감원에서 열린 기자간담회에서 "특사경 조직이 서투른 분들이 아니다. 조사 현장에 대한 상당한 이해도가 있는 분들이 (특사경으로) 참여하고 있다"며 "일반 수사 기관에서 하는 것보다 훨씬 더 자본시장의 투명성, 공정성을 제고하는 측면에서 '밥값'을 월등하게 잘할 거라는 자신감이 분명히 있다"고 말했다.또 이 원장은 특사경의 전문성 논란에 대해서도 적극 반박했다. "일부 언론에서 (특사경이 검찰로 송치한 사건의) 기소율이 20~30%대라고 보도한 것은 데이터를 잘못 읽은 것"이라며 "실제 기소율은 약 75%에 달한다. (각 부처에 파견된) 전체 특사경 중에서도 상위권 수준"이라고 그는 강조했다. "검찰 역시 특사경의 전문성에 크게 의존하고 있다"는 게 이 원장의 설명이다.이 원장은 "연간 약 70건에 달하는 패스트트랙 사건 중 상당 부분을 특사경이 직접 인지 수사하게 될 것"이라며 업무량 폭증에 대비해 인력을 30명 이상 증원하고 2개국 체제로 확대 운영하겠다고 밝혔다.금감원 특사경의 외연 확장도 주목할 만한 대목이다. 주가조작 등 증권 범죄를 전담하는 '자본시장 특사경'과 달리, 신설되는 '민생 특사경'은 불법 대부 등 민생 침해 금융범죄를 전문적으로 다룬다. 다만 금감원이 민생 특사경 업무 범위에 불법 채권추심 단속을 포함시켜야 한다고 주장하고 있는 것과 달리 법무부가 이를 반대하며 부처간 이견이 생기기도 했다.이 원장은 이날 "(불법 채권추심 단속을) 해야 할 것 같긴 하다"면서도 "노이즈가 많은 만큼 (불법 대부로) 확실하게 보여드리고, 국민들 다수가 동의해준다면 다음 단계로 넘어가겠다. 욕심은 내지 않는다."고 말했다.한편 금융위와 금감원은 지난 16일 이 같은 내용의 자본시장특별사법경찰 집무규칙 개정안 규정변경 예고를 실시했다. 개정안은 26일까지 예고기간을 두고 금융위 의결을 거쳐 다음달 중순께 시행될 예정이다.