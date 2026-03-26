이 대통령 지지율 69%, 또 최고치...국민생활 안전정책, 긍정 72%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.3.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 오후 경남 진주시에 위치한 진주중앙시장을 방문해 시민과 상인들을 만났다. 2026.3.26 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 26일 발표된 전국지표조사(NBS) 3월 4주차 조사에서 69%로 나타났다. 직전 조사(3.9~11) 대비 2%p 오른 결과로, 취임 후 NBS 조사기준 직무긍정률 최고치를 갱신했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 22%로 집계됐다. 모름/무응답은 10%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23~25일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 4694명, 응답률 21.3%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.미국·이스라엘-이란 전쟁에 따른 원유 등 에너지 수급 위기 대응에 대한 긍정적 평가, 그리고 정부의 관련 정책에 대한 지지 결집 등이 반영된 것으로 추정된다.NBS가 이번 조사에서 현 정부의 ▲ 국민생활 안전정책 ▲ 지역균형발전정책 ▲ 교육정책 ▲ 노동정책 ▲ 연금정책 등 5가지 정책 분야에 대한 긍·부정평가를 물었을 때, "재해, 재난 예방 및 대응 등 국민생활 안전정책을 잘한다"고 꼽은 응답이 70%대로 가장 높은 긍정평가율을 기록했다.중동 전쟁 대비 추가경정예산안 편성에 대한 찬반을 물은 결과에서도 찬성 응답이 절반 이상이었고, 현재 공공부문만 의무적으로 시행키로 한 차량 5부제를 민간으로 확대하는 데 대한 찬성 의견도 과반으로 나타났다.연령·지역별로 보면 18·19세 포함 20대(6%p↓, 52%→46%, 부정평가 28%)와 대구/경북(7%p↓, 56%→49%, 부정평가 30%) 외 대다수 응답층 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가했다.연령별로는 30대(15%p↑, 59%→74%, 부정평가 18%)와 40대(9%p↑, 75%→84%, 부정평가 15%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 크게 오르면서 70~80%대를 기록했고, 50대(4%p↓, 80%→76%, 부정평가 19%)와 60대(1%p↓, 71%→70%, 부정평가 22%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락에도 불구 70%대로 나타났다. 70대 이상(1%p↑, 57%→58%, 부정평가 30%)의 긍정평가는 50% 후반대였다.지역별로는 서울(4%p↑, 63%→67%, 부정평가 27%)과 인천/경기(3%p↑, 66%→69%, 부정평가 24%), 대전/세종/충청(10%p↑, 58%→68%, 부정평가 21%)과 부산/울산/경남(3%p↑, 66%→69%, 부정평가 20%) 등에서 60%후반대 직무긍정률이 집계됐다. 충청권의 긍정평가가 직전 조사 대비 크게 오른 게 눈에 띈다. 광주/전라(5%p↑, 90%→95%, 부정평가 3%)의 긍정평가는 90%대였다.지지정당·이념성향별로 봤을 땐 국민의힘 지지층(n=180)과 보수층(n=238)의 긍정평가 상승이 눈에 띈다.국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 8%p 오른 34%, 부정평가는 12%p 내린 56%로 조사됐다. 참고로 더불어민주당 지지층(n=460)의 긍정평가가 직전 조사 대비 1%p 내린 96%(부정평가 3%)였다.보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 44%, 부정평가는 3%p 내린 50%였다. 진보층(n=287)의 긍정평가가 직전 조사 대비 1%p 내린 92%(부정평가 4%), 중도층(n=355)의 긍정평가가 직전 조사 대비 변화 없는 71%(부정평가 19%)로 조사된 것과 비교된다.NBS는 이번 조사에서 현 정부의 ▲ 재해, 재난 대비 등 국민생활 안전정책 ▲ 지방경쟁력 강화 등 지역균형발전정책 ▲ 미래인재 양성 및 교육격차 해소 등 교육정책 ▲ 노사관계 및 노동시장 구조개선 등 노동정책 ▲ 국민연금, 기초연금 등 각종 연금정책 등 5가지 정책 분야에 대한 긍·부정평가도 조사했다.그 결과, 국민생활 안전정책 (긍정 72%-부정 21%) ＞ 지역균형발전정책(63%-26%) ＞ 교육정책(61%-25%) ＞ 노동정책(58%-30%) ＞ 연금 정책(56%-31%) 순으로 50% 이상의 긍정평가를 얻었다. 보수층에서도 국민생활 안전정책에 대해서는 과반(51%)이 긍정평가했다(부정평가 45%).중동 상황 추경 편성 관련 조사에서는 "중동 사태로 인한 민생경제 어려움을 고려해 추경에 찬성한다"는 의견이 53%, "지방선거를 앞두고 정치적으로 활용될 수 있어 추경에 반대한다"는 의견이 34%로 조사됐다. 모름/무응답이 13%였다. 진보층의 79%와 중도층의 53%가 찬성 응답을 택한 반면, 보수층의 57%는 반대 응답을 택했다.차량 5부제 민간 확대에 대한 찬반 조사에서는 찬성 응답이 59%, 반대 응답이 36%로 나타났다. 이념성향별 차이는 없었다. 진보·중도·보수층 모두 과반이 차량 5부제 민간 확대에 동의했다. 연령별 차이가 있었다. 20대와 30대에서는 반대 의견이 50%로 나타났다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.