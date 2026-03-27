"비 오면 미끄럽고 밤엔 어두웠는데"... 도림천이 달라진다

AD

비가 오면 미끄러워 발걸음을 조심해야 했던 도림천 산책로가 달라지고 있다. 야간에는 조명이 부족해 불안하다는 목소리가 이어졌던 이곳에 안전시설과 문화공간이 함께 들어서면서 주민들의 기대가 커지고 있다.서울시 동작구는 보행 안전과 이용 편의를 개선하기 위해 '도림천 안전·환경 개선 사업'을 추진 중이라고 밝혔다. 동작구 구간 도림천은 서울시립남부장애인종합복지관부터 구로디지털단지역까지 이어지며, 총 10억 4000만 원이 투입된 이번 사업은 지난 1월 착공해 이달 말 준공을 앞두고 있다.그동안 도림천 산책로와 자전거도로는 우천 시 미끄럼 위험이 크고, 야간에는 조명이 부족해 불안하다는 민원이 꾸준히 제기돼 왔다. 주민들은 "비 오는 날에는 바닥이 미끄럽고, 밤에는 어두워 불안했다"고 입을 모았다.이에 구는 약 1.5km 구간에 미끄럼방지 포장과 차선 도색을 실시하고, 둑방길과 자전거도로 약 2km 구간에는 LED 표지병을 설치했다. 동작구청 관계자는 "우천 시나 야간에도 보다 안전하게 이용할 수 있을 것"이라고 설명했다.신대방동 주민들은 "시설이 정비되면 훨씬 안전하고 편리해질 것 같다"면서도 "지속적인 관리가 함께 이뤄지길 바란다"고 말했다. 구는 향후 미끄럼방지 포장 확대와 LED 표지병 교체 등 유지관리를 강화할 계획이다.이번 사업에서 눈에 띄는 변화는 신대방역 인근 도림천 우안에 조성된 수변무대다. 가로 20m, 세로 6m 규모로, 버스킹과 주민 행사 등 다양한 공동체 활동이 가능한 열린 공간으로 활용될 예정이다.기자가 지난 26일 오후 현장을 찾았을 당시 공사는 대부분 마무리된 상태였으며, 개장을 앞두고 안전 펜스가 설치돼 있었다. 지하철 2호선 철도 아래 위치한 무대는 해 질 무렵 조명이 켜지며 운치 있는 분위기를 자아냈다.수변무대는 사전 신청을 통해 이용할 수 있으며, 소규모 공연이나 주민 행사에 적합할 것으로 보인다.동작구청 관계자는 "주민들의 요구를 반영해 안전하면서도 활력 있는 수변 공간을 조성했다"며 "수변무대는 버스킹과 지역 행사 등 다양한 용도로 활용될 것"이라고 밝혔다. 이용을 원하는 경우 동작구청 치수과 하천관리팀 방문 또는 이메일로 사전 신청하면 된다.주민 반응도 긍정적이다. 신대방1동 주민센터 관계자는 27일 기자와의 통화에서 "도림천을 자주 이용하는 주민들은 수변무대 조성으로 공간 활용도가 높아질 것으로 기대하고 있다"며 "기존에는 인근 공터에서 공연을 진행했지만, 무대가 생기면서 관람 환경도 개선될 것이라는 반응"이라고 전했다.이번 사업으로 조성된 시설은 4월 4일 '제11회 신대방 어울림 벚꽃축제'에 맞춰 개방될 예정이다. 축제에서는 새로 조성된 수변무대를 중심으로 공연이 진행되며, 가수 류지광이 출연할 예정이어서 관심이 모인다.도림천이 단순한 산책로를 넘어 주민들이 머물고 소통하는 생활 속 공간으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.