외부 인사가 도서선정? 충남도의회, 도서관 조례 논란일자 "일단 보류"

큰사진보기 ▲충남도의회 ⓒ 이재환 관련사진보기

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도서관 내부 사서로 구성된 '자료선정위원회를 삭제'하는 내용을 담은 충남 도서관 조례가 발의 직후 시민사회 단체의 반발로 보류됐다.앞서 지난 3월 16일 충남도의회는 '충청남도 도서관 및 독서문화 진흥 조례 일부개정조례안'이 발의했다. 충남 시민사회는 해당 조례가 외부인사 개입으로 도서관 사서의 전문성을 침해할 소지가 있는데다, 도서 선정이 특정 이념에 따라 편향적으로 이루어질 수 있다는 우려를 내놓았다.실제로 충남도의회는 해당 조례를 발의한 이유로 "충남도서관의 자료선정 및 배치와 관련한 논란이 반복됨에 따라 내부 직원으로만 구성되었던 자료선정실무위원회를 삭제하고 그 기능을 내·외부 인사들로 구성된 운영위원회가 수행할 수 있도록 한다"고 밝혔다.관련해 충남시민사회단체연대회의는 25일 성명서를 통해 "공공도서관은 특정 이념이나 가치관에 따라 자료를 선별·배제하는 기관이 아니라, 다양한 관점과 정보를 시민이 스스로 판단할 수 있도록 제공하는 공공의 공간"이라고 지적했다.그러면서 "(내외부인사로 구성된 운영위원회가 도서를 선정할 경우) 도서 선정 권한을 전문성의 영역에서 정치적·외부적 개입이 가능한 구조로 이전하는 것"이라고 비판했다.단체는 "전국 광역지방자치단체 중 도서관 자료 선정을 조례의 별도 조항으로 규정한 사례는 충남이 유일하다"라며 "그럼에도 충청남도가 이를 반복적으로 개정하려는 것은 도서 선정 영역을 전문성의 영역이 아닌 정책적 통제의 대상으로 전환하려는 시도로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.시민사회단체의 반발이 나오자 충남도의회는 해당 조례 개정을 보류한 상태로 확인됐다.해당 조례안을 발의한 이철수(국민의힘) 충남도의원은 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "충남도서관에 '내 친구 김정일'이라는 책도 있다. 심의 절차를 지나치게 단순화 한 것은 아닌가하는 생각이 든다. (도서선정) 심의위원을 보강해야 겠다는 취지였다"라고 설명했다.그러면서 "(조례 개정에 대해) 시민사회단체에서 '알권리를 침해한다'는 지적이 있었다. 조례 개정에 대한 좀 더 심도 있는 접근이 필요하다는 판단이 들었다. 이번에는 일단 (해당 조례 개정을) 보류했다"고 밝혔다.앞서 지난 2024년 김태흠 충남지사는 충남도내 공공도서관에서 성평등과 인권 관련 책들에 대해 '청소년에게 유해하다'는 이유로 열람을 제한했다. 이에 대해 국가인권위원회는 '알권리를 침해한다'라고 판단한 바 있다.