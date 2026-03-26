"시키지 않아도 움직였다"… 논산 공무원들 달라진 이유?

큰사진보기 ▲논산시청사 외벽에 행정안전부 ‘적극행정 우수기관’ 선정 축하 현수막이 걸려 있다. 논산시는 전국 234개 지방자치단체를 대상으로 한 평가에서 우수기관으로 선정됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 25일 행정안전부 주관 '적극행정 우수기관'에 선정됐다. 그간 충남도 평가에서는 3년 연속 우수기관으로 이름을 올렸지만 중앙정부 평가에서는 번번이 문턱을 넘지 못했던 만큼, 이번 결과는 행정 방식 변화의 성과로 받아들여진다.이번 평가는 행정안전부가 전국 234개 지방자치단체를 대상으로 제도 개선, 활성화 노력, 이행 성과, 체감도 등을 종합적으로 심사해 이뤄졌다.논산시는 전 분야에서 고른 점수를 받으며 우수기관에 선정됐다. 충남에서는 시 단위로는 논산시가 유일하고, 군 단위에서는 홍성군과 부여군이 포함됐다.변화의 출발점은 조직 내부의 동력 확보다. 논산시는 매년 상·하반기 적극행정 우수사례 경진대회를 열어 현장 중심 사례를 발굴해 왔다.우수사례 공유에 그치지 않고 이를 토대로 규제 개선 과제를 도출해 정부에 건의하는 구조를 정착시켰다. 제도 개선으로 이어지는 선순환 체계를 만든 점이 평가에서 반영됐다.공무원 개인에 대한 보상 체계도 함께 손봤다. 적극행정 참여 직원에게는 성과등급 S 부여를 비롯해 특별휴가, 해외연수, 승진 가점 등을 제공했다. 사전컨설팅과 면책제도를 병행해 업무 과정에서 발생할 수 있는 부담을 줄인 것도 특징이다. '하지 않아도 되는 일'보다 '먼저 해결하는 일'이 조직 내에서 평가받는 구조를 만든 셈이다.이 같은 변화는 현장에서도 나타났다. 기업 유치 과정에서 인·허가와 행정 절차가 신속하게 진행되면서 투자 유치 경쟁력으로 이어졌고, 민원 처리 역시 속도와 대응력이 개선됐다는 평가다. 부서 간 협업과 사례 공유를 통한 조직 전반의 참여 확대도 성과로 연결됐다.민선 8기 취임과 동시에 백성현 논산시장은 적극행정을 조직 운영의 중심에 놓았다. 조직의 움직임을 제도화하는 데 초점을 맞춘 접근이 중앙정부 평가로 이어졌다는 분석이다.백성현 시장은 "이번 평가는 제도 운영뿐 아니라 실제 성과와 시민 체감까지 함께 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 현장과 시민을 중심에 둔 행정을 지속하겠다"고 밝혔다.논산시는 적극행정이 일회성 성과에 그치지 않도록 제도 보완과 운영 개선을 이어간다는 계획이다.