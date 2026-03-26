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사회

광주전라

26.03.26 09:59최종 업데이트 26.03.26 09:59

이주노동자 산재·인권침해 반복... 전남서 27일 정책 토론회

지원단체·변호사단체·노동청, 중대재해 현황·계절근로자 제도 점검

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2025년 전남지역 벽돌공장에서 발생한 이주노동자 인권침해 사건.
2025년 전남지역 벽돌공장에서 발생한 이주노동자 인권침해 사건. ⓒ 전남이주노동자인권네트워크

전남에서 외국인 노동자 산업재해·인권침해 사건이 잇따르는 가운데, 이주노동자 정책을 점검하고 제도 개선을 논의하는 장이 마련됐다.

전남이주노동자인권네트워크는 오는 27일 오후 3시 전라남도의회 1층 중회의실에서 '전라남도 이주노동자 정책토론회'를 개최한다.

전라남도 이주노동자 중대재해 및 제도개선 방향을 주제로 문길주 전남이주노동자인권네트워크 운영위원이 발제한다.

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김수아 변호사(공익변호사와함께하는동행)는 전라남도 계절노동자 제도 현황과 정책 제도 개선에 관해 발제한다.

윤용진 금속노조 전남조선하청지회 사무장, 장현규 전남이주민통합지원센터 사무국장, 최병식 고용노동부 목포지청 산재예방감독과장이 토론한다.

손상용 전남이주노동자인권네트워크 운영위원장이 사회를 맡는다.

주최 측 관계자는 "최근 경기도의회가 전국 최초로 산업재해 사망 이주노동자 유가족 지원을 위한 조례를 입법 예고했다"며 "반복되는 중대재해, 인권침해 앞에서 우리 지역은 무엇을 해야 할지 논의하기 위한 자리다"고 말했다.

이번 토론회는 전남이주노동자인권네트워크, 공익변호사와함께하는동행, 광주전남노동안전보건지킴이, 광주전남이주노동자인권네크워크, 금속노조 광주전남지부가 마련했다.

#외국인노동장#이주노동자#계절노동자#외국인노동자인권#전라남도

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