공공기관 차량 5부제 …경차·하이브리드차도 포함된다

큰사진보기 ▲공공부문 의무적 승용차 5부제(요일제) 시행중동 사태의 장기화에 따라 정부가 25일부터 승용차 5부제(요일제)를 시행한다. 공공부문은 의무적으로 참여하고, 민간은 자율적 참여하도록 했다. 다만 자원안보위기 경보가 '경계' 단계로 격상되면 민간도 의무적 참여를 고려한다는 게 정부의 방침이다. 25일 서울 종로구 정부서울청사 정문에 5부제 안내문이 설치되어 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 이호현 기후에너지환경부 2차관은 25일 오전 서울 서초구 한강홍수통제소에서 중동 전쟁 장기화에 대비해 기존 에너지비상대응반을 2차관 주재로 격상한 ‘에너지비상대응반 회의’를 주재하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

정부가 25일부터 시행 중인 공공기관 승용차 5부제(요일제) 적용 대상에 경차와 하이브리드차도 포함된다고 재차 강조했다. 이는 현장에서 5부제 대상 차량을 두고 혼선이 발생한 데 따른 것이다.대신 장애인 차량이나 유아동승 차량, 전기차·수소차와 대중교통이 열악한 원거리 지역에 거주하는 임직원은 5부제 영향을 받지 않는다. 또 기관을 방문하는 민원 차량의 경우도 마찬가지다.기후에너지환경부는 26일 공공기관 5부제 대상 차량을 더욱 엄격히 적용한다고 밝혔다. 기후부는 "공공기관은 기존에도 '공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정'에 따라 승용차 5부제(요일제)를 시행하도록 규정되어 있었으나 기관 자율에 맡겨 사실상 의무를 이행하는 부담이 크지 않았다"면서 "중동 전쟁으로 인해 원유 수급 상황이 불안정한 만큼 기존보다 대폭 강화되어 시행된다"고 설명했다.이번 조치는 지방정부를 포함한 전국의 모든 공공기관에 일괄 적용된다. 인구 30만 명 미만의 시군에 있는 공공기관의 경우 승용차 요일제를 시행하지 않을 수 있었지만, 이번에는 원칙적으로 모든 시군에 적용하기로 했다.예외는 있다. 기관장이 대중교통이 열악하다고 판단되는 직원의 차량에 한해 제외차량으로 지정할 수 있다. 아울러 기존에는 승용차 운휴 요일을 선택하는 선택요일제 방식이 가능했으나, 이번 승용차 5부제는 차량번호 끝자리로 운휴 요일이 지정되는 끝번호요일제만 시행된다.기후부는 5부제를 어길 시 벌칙도 부과할 계획이다. 청사에 자동차 출입 차단기가 있는 경우 차단기를 활용해 5부제 위반 차량을 자동으로 적발할 수 있도록 조처하도록 했다. 특히 '출입을 시도하는 것'도 위반으로 보도록 했다. 또 반복 위반자에 대해서는 기관 자체 징계 등을 취하도록 요청했다.5부제 시행을 원활히 하기 위해 유연 근무도 권장한다. 출퇴근 시 대중교통 이용의 편의성을 높이면 실효성이 높아진다는 판단에 따른 조치다.기후부는 민간에도 자율적으로 승용차 5부제가 시행될 수 있도록 지방정부를 통해 참여를 요청할 계획이다.박덕열 기후에너지환경부 수소열산업정책관은 "에너지 위기 극복을 위해서 공공부문의 선도적인 에너지 절약 실천이 중요하다"면서 "공공기관 승용차 5부제(요일제)를 엄격하게 관리해 나갈 것"이라고 전했다.한편, 기후부는 이날 낮 12시경 서울, 부산, 대구, 인천 등 전국 12개 도시에서 에너지절약 거리 캠페인을 벌인다. 시간과 장소는 시민들을 많이 만날 수 있는 점심 때 주요 식당가로 선정했다. 홍보 내용은 차량 5부제 자율참여, 에너지절약 국민행동지침 실천 등이다. 이번 캠페인은 한국에너지공단 지역본부가 주축이 돼 시민단체 등과 캠페인을 진행한다.서울 선릉역(지하철 2호선) 일대 거리 캠페인에는 이호현 기후부 차관이 참여한다. 그는 "시민 개개인의 절감활동이 비록 미미해 보일지라도 5천만 국민이 모이면 위기 극복의 밑거름이 된다"며 "정부의 수급관리 노력과 함께 시민들의 절약정책 지지와 실천이 함께해야 한다"고 동참을 요청했다.