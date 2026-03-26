방첩사 '세월호 문건' 7박스 파쇄... 유족들 "정부가 실태조사 나서야"

국군방첩사령부(방첩사)가 부대 해편을 앞두고 자체 생산한 세월호 참사 문건 일부를 임의 파쇄한 사실이 <오마이뉴스> 보도로 알려지자, 참사 유족 등은 "이번 문건 파쇄에 대한 철저한 수사와 책임자 처벌, 정부의 실태조사" 등을 촉구했다. (관련 기사 : [단독] 방첩사, 기무사 시절 만든 '세월호 문건' 7박스 파쇄했다
)
4.16연대와 4.16세월호참사가족협의회는 25일 성명을 통해 "세월호 참사 12주기를 불과 20여 일 앞둔 지금, 방첩사가 기무사 시절 생산한 세월호 참사 관련 문건 7박스 분량을 임의로 파쇄한 사실이 드러났다"며 "방첩사의 기무사 문건 파쇄를 강력 규탄한다"고 밝혔다.
앞서 <오마이뉴스>는 방첩사의 군사정보실이 지난 2월 5일 7개 상자 분량(A4 크기 6개, 폴리프로필렌(PP) 소재 1개, 기자 주)의 세월호 관련 문건을 파기했다고 보도했다. 방첩사는 추미애 더불어민주당 의원에게 보고한 문건에서 "군사정보실 소령이 사무실 이동을 위한 내부 정리 과정에서 불필요한 문서로 임의 판단하고 세절을 지시했다"며 "(파기한 문건은) 책자 생산 간에 발생한 파지나 중복자료로 현재도 출력이 가능하다"고 주장했다.
그러나 4.16 가족과 단체는 "우리는 이 행위를 단순한 실무적 실수로 볼 수 없다"며 "기무사는 세월호 참사 당시 피해자와 시민을 불법으로 사찰하고 여론 공작을 획책했던 부대이기 때문"이라고 질타했다.
이들 단체는 "기무사가 생산한 문건은 국가가 어떻게 피해자와 국민을 감시하고 억압했는지를 증언하는 역사적 기록"이라며 "이러한 문건을 부대 해편을 앞두고 파쇄한 것은 진상규명을 가로막는 증거인멸 행위"라고 목소리를 높였다.
이어 '파쇄한 문건은 중복자료'라는 방첩사 측 해명에 대해 "이는 12년간 수없이 반복되어 온 변명에 지나지 않으며 그 해명을 납득할 수 없다"며 "어떤 형태의 기록물이든, 세월호 참사와 관련된 문건은 관련 기관과 피해자 가족의 확인 없이는 단 한 장도 파기해서는 안 된다"고 지적했다.
그러면서 ▲ 세월호 참사 기무사 생산 문건 전체 목록과 현황 공개 ▲ 군·국정원·청와대 등 국가기관 생산 세월호 참사 미공개 기록물 전면 공개 ▲ 세월호 기록물 추가 은닉·폐기·이관 관련 정부 실태 조사 등을 요구했다.