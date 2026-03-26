"일상의 나눔으로 평화·자유 구현"...한국자유총연맹 '2026 제1기 전국지식봉사단' 출범

큰사진보기 ▲3월24일 김상욱 총재(職) 일행이 충남지부를 방문하여 간담회 갖고 천안 독립기념관에서 열리는 ‘2026 제1기 전국지식봉사단’ 발대식 협조를 구했다. ⓒ 한국자유총연맹 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국자유총연맹 2026 제1기 전국지식봉사단 모집 홍보물 ⓒ 한국자유총연맹 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

한국자유총연맹은 청년 주도의 나눔과 교육 활동을 통해 이념적 대립을 넘어 새로운 사회적 평화와 공존의 가치를 '자유' 실현으로 구체화하는 활동에 나서 주목된다.한국자유총연맹(총재(職) 김상욱)은 오는 3월 28일(토) 오후 1시, 천안 독립기념관에서 '2026 제1기 전국지식봉사단' 발대식을 열고, 젊은 대학생과 사회 초년생을 중심으로 한 '평화와 나눔' 사회공헌 활동을 본격 시작한다. 전국 각 지부에서 선발된 단원 100여 명이 모여, 교육 격차 해소와 소외계층 아동 지원이라는 실질적 평화를 향한 첫걸음을 내딛는다.이번 지식봉사단 사업은 대학(원)생과 사회 초년생이 멘토가 되어 저소득층 및 사회적 소외계층 자녀들에게 학습 지도와 문화 체험을 제공하는 구조로 설계됐다. 김상욱 총재는 "전국지식봉사단은 단순한 봉사활동이 아닌, 우리 사회의 격차라는 장벽을 허물어 평화의 토대를 다지는 '일상의 평화 구축 활동'"이라고 정의했다.발대식은 '결핍으로부터의 자유'를 선언하는 자리로, 독립의 성지에서 봉사단의 상징적 첫 활동이 시작된다는 의미를 담았다. 봉사단은 1인당 수혜 아동 3명을 매칭하는 집중 교육 시스템을 운영하며, 학용품과 제반 비용을 체계적으로 지원한다. 이를 통해 봉사와 지원의 지속성을 확보하고, 지역사회에 정기적 학습과 문화 체험 기회를 제공할 계획이다.김 총재는 "연맹이 추구하는 '새로운 자유'는 소외된 이웃이 스스로 삶을 개척할 기회를 얻는 '결핍으로부터의 자유'"라며, "이러한 자유가 확산될 때 비로소 갈등이 사라지고 한반도의 평화와 번영이 완성될 것"이라고 강조했다. 이어 "젊은 열정의 교감 하나하나가 평화의 지도를 그려나가는 소중한 실천이 되도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.이번 발대식을 기점으로 전국지식봉사단은 각 지역에서 월별 학습 지도와 체험 활동을 활발히 전개하며, '평화 공동체' 모델을 구체화한다. 연맹은 교육 격차 해소와 나눔 문화 확산을 통해, 젊은 세대가 중심이 되는 새로운 평화의 사회공헌 모델을 만들어갈 계획이다.