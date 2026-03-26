요즘 쪽파는 보약... 파김치를 세 번이나 담갔습니다

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큰사진보기 ▲쪽파 한단이면 세 식구가 파김치를 3~4일 맛있게 먹을 수 잇다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작년에 만든 파김치, 쪽파 머리부분이 마늘처럼 생겼다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲요즘 쪽파가 한철이다. 맛과 향이 좋고 식감도 부드럽다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

엊그제 파김치를 만들었다. 3월에만 벌써 세 번째다. 요새 쪽파가 한철인데 부드럽고 아삭한 맛이 기막히다. 아내가 옆에서 양념을 만드는데 조금 거들었지만 파를 다듬고 씻어 맛보기까지 나머지는 내가 했다.매끼마다 식탁에 파김치가 있다. 파김치는 우리 집 '최애 '식단이다. 김장김치와 사 먹는 김치가 그 존재감을 잃어가는 지금 빛을 발하고 있다. 생쪽파는 양념하지 않고 고추장 찍어 먹기도 한다.파김치의 매력은 무엇보다 만들기 쉽다는 것이다. 깨끗이 씻은 쪽파에 양념을 골고루 섞어주면 그만이다. 겉절이 만들 때와 과정이 거의 흡사하다.양념은 김장 때 남은 젓갈에다 고춧가루, 물엿을 섞어 준비했다. 물엿은 파김치를 부드럽고 빛깔을 내준다. 파김치 양념에는 쪽파 특유의 냄새를 감안해 마늘을 넣지 않는다.첫째 아들은 오랜만에 집에 올 때마다 특별히 부탁하는 것이 파김치다. 맛을 보고 엄마에게 엄지 척을 할 테지만 다음에는 내가 솜씨를 발휘해 맛을 보게 할 작정이다.파김치와 궁합을 찾으라면 단연 짜장면이다, 기름의 느끼한 맛을 바로 잡아주기 때문이다. 파김치의 깔끔한 맛은 삼겹살과도 잘 어울린다. 어제저녁에는 소고기뭇국 반찬으로도 훌륭했다.유명한 먹방 유투버는 고기를 먹을 때마다 생쪽파 대여섯 개를 한꺼번에 먹는 데 제철 쪽파는 그렇게 먹을 수 있을 정도로 연하고 달콤한 맛이 있다.우리 집에서 파김치를 싫어하는 사람은 없다. 쪽파만 호불호가 없는 셈이다. 대파처럼 맵거나 마늘처럼 향이 강하면 속이 쓰리고 아플 것이다.쪽파 뿌리와 가까운 머리 쪽은 젓갈을 조금 끼얹어 한 시간 정도 절이는 것이 맛 내는 포인트, 이때 나오는 물은 버리고 파김치를 버무릴 때는 새 젓갈을 사용했다.경험상 세 식구가 쪽파 한 단으로 3~4일 먹는 것이 가장 맛도 좋고 식감과 향미를 만끽할 수 있다. 그 이상 보관하거나 오래 두면 맛이 떨어지고 질겨지는 것 같다.파김치는 집에서 부담 없이 먹는 김치다. 외식하면서 마주할 수 있겠지만 파 특유의 냄새 때문에 부담스럽다. 단체 급식에서 좀처럼 파김치를 볼 수 없는 이유이다.시장에 가면 온통 쪽파다. 가격도 착하다. 보통 한단 묶음에 3천 원 내외다. 겨울에는 한 단에 만 원까지 오른다. 나는 흙 묻은 쪽파 대신 천 원 정도 더 주고 깐 쪽파를 4500원에 구입했다. 맛있고 저렴한 편이니 가성비로 치면 1등을 주고 싶다.필자는 쪽파 맛에 푹 빠졌다. 시간이 갈수록 과거 몰랐던 맛을 뒤늦게 안다고 할까. 제철 쪽파는 보약이다. 파김치는 겉절이처럼 양념해 바로 먹을 수 있다. 만들면서 내내 군침이 돌았다.