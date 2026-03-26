살아있는 정원 교육의 장, 전주정원문화센터

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큰사진보기 ▲아열대식물원불꽃이 폭발하듯 한 연화수 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원용품다양한 정원 장식품 ⓒ 최승우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장미 정원 교육장미 정원 디자인 실습 ⓒ 최승우 관련사진보기

전주는 과거와 현재가 공존하는 고장이다. 과거의 문화유산인 백제 시대의 성터가 있고 조선 태조의 어진이 모셔진 경기전이 있다. 동학혁명 기념관과 전동 성당, 한옥 마을과 풍남문 등도 함께 한다. 오늘의 전주는 특색있는 도서관으로 전국에서 최초로 도서관 투어를 진행하고, 도시 속 삶의 공간 곳곳에 정원이 담긴 정원문화 도시를 꿈꾸고 있다.전주정원문화센터는 정원문화 도시를 꿈꾸는 실제 현장에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 전주 완산구 중산공원에 자리 잡은 전주정원문화센터는 면적 12,237㎡, 건축 총면적 1,232㎡, 지상 2층의 규모로 아열대 식물원과 정원문화 도서관, 식물 클리닉과 정원용품 전시, 강의실과 사무실 등의 시설이 있다. 2023년 10월에 개원한 전주정원문화센터는 남녀노소를 불문하고 많은 방문객이 찾아오며 매월 15개 내외의 프로그램을 소화하고 했다.2026년도 변함없이 전주정원문화센터는 정원문화 도시의 첨병으로 여러 가지 프로그램을 계획하고 있다. 전년도 다른 점은 전주 시민에게만 열렸던 프로그램의 참여를 인접한 완주 군민에게도 기회를 넓혔다. 정원문화에 관심이 있는 사람은 누구나 정원을 가꾸는 것이 시민의 삶이 되는 문화를 경험할 수 있다.지난 2년 동안 나는 전주 정원 서포터즈로서 전주정원문화센터에 대한 여러 정보를 전했다. 올해도 변함없이 전주정원문화센터의 특색있는 프로그램을 알리려고 하는데 '정원 버스킹'이 그 시작이다. 그동안 개인 정원사의 정원 철학과 지식이 개인 정원 내에 국한되어 시민들과 공유할 기회가 제한적이었다.'정원 버스킹'은 베테랑 개인 정원사의 정원 연출을 통해 참여자가 함께 소통하는 무대를 마련하고자 계획했다. '정원 버스킹'은 지역 정원지식을 공공 자산화하고, 개인 정원사가 들려주는 지혜를 통해 전주형 정원문화 교육 서비스를 제공하고 있다.지난 2월부터 6월까지 총 18회의 강의를 진행하며 강의당 시간은 2시간 내외이다. 수강생 모집은 누리넷, SNS 공지를 통해 공개 모집하며 인원은 10~15명이다. 교육 장소는 공공정원(전주정원문화센터 등) 및 각 정원사의 베이스캠프에서 진행한다.'정원 버스킹' 6인의 정원사가 가진 18가지 실천 지혜를 통해 정원 가꾸기의 즐거움을 전한다. 봄 · 여름 조성과 장미 화분 만들기, 클레마티스 정원 만들기와 정원 풀꽃 화단, 맛있는 정원 쿠킹 클래스, 꿈꾸는 마당과 자연을 닮은 정원 만들기 등 현장감 있는 다양한 프로그램을 제공한다.그랜트 박상혁은 <그랜트의 식물 감성>에서 '식물은 가장 순수하면서도 공정한 생명체다. 식물은 거짓말을 하지 않는다. 목이 마르면 곧바로 잎을 떨어뜨리며 갈증을 호소하고, 뿌리에 이상이 생기면 잎으로 신호를 보낸다. 또한 보살피고 관심을 보낸 만큼 보답해 준다. 잎을 올리고, 꽃을 피우며, 열매로 결실을 맺는다. 이처럼 거짓말을 하지 못하는 식물은 더없이 순수한 존재다'라고 하였다.우리에게는 외국과 같이 도심의 넓은 정원과 맑고 큰 호수는 없지만, 직접 만들고 느껴보는 체험 학습의 장이 있다. 현장 중심의 정원 연출과 가드닝 기술 교육을 통해 잊었던 순수한 동심과 기쁨을 얻을 수 있다.시민의 지친 몸과 마음을 치유하고 건전한 여가를 활동을 제공하는 전주정원문화센터의 프로그램에 참여해 보자. 전주정원문화센터가 여러분을 기다리고 있다.