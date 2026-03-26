체육회장이 시장에게 스스로 체육회 감사 요구

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.

논산시 체육회장이 시장에게 체육회 감사를 스스로 자청하는 전례 없는 일이 일어났다.유재중 논산시체육회장이 최근 백성현 논산시장을 직접 찾아 체육회 운영과 관련한 감사를 해달라고 요구했다는 사실이 알려지면서, 체육계 안팎에서는 "유례를 찾기 힘든 상황"이라는 반응이 나오고 있다.통상 체육회 감사는 내부 감사기구 또는 상급기관을 통해 절차적으로 진행되는 것이 일반적이다. 그러나 이번처럼 현직 체육회장이 직접 지방자치단체장에게 자신이 회장으로 있는 단체의 감사를 요청한 사례는 이례적이다.지역 체육계 관계자는 "조직의 대표가 외부 권력에 직접 문제 제기를 하는 것은 사실상 내부 통제를 넘어선 무언가 있거나 책임을 회피하려는 리더십 부재를 드러낸 상징적 사건"이라고 지적했다.또 다른 관계자 역시 "감사가 필요하다면 먼저 내부 자체감사 절차를 밟고 그 결과를 토대로 후속조치가 선행돼야 하는데 이번 사안은 오히려 혼란만 키우고 있다"고 비판했다.일각에서는 행정 권력을 끌어들여 문제를 해결하려는 시도 아니냐는 비판도 제기된다.체육회는 민간단체 성격을 띠면서도 공공성과 독립성을 동시에 요구받는 조직이다. 이 때문에 정치·행정 권력과 일정한 거리를 유지하는 것이 원칙으로 여겨진다. 그럼에도 불구하고 체육회장이 직접 시장을 찾아 감사를 요청한 행보는 "조직의 독립성을 스스로 훼손한 것"이라는 비판에서 자유롭기 어려운 상황이다.이번 사태를 계기로 논산시체육회 내부 운영 문제 역시 수면 위로 떠오르고 있다. 체육계 안팎에서는 ▲ 의사결정 구조 불투명▲ 회장과 실무진 간 갈등 ▲리더쉽 문제 등 구조적 문제가 누적돼 왔고, 이번 사태가 그 '폭발 지점'이 된 것 아니냐는 분석이다.이와관련 유 회장은 통화에서 "백성현 시장을 방문해 감사 요구를 직접 전달했다"고 밝혔으며 "감사 결과에 따라 입장을 밝히겠다"고 말했다.