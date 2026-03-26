현대제철, 수산인의 날 맞아 해양정화 활동

큰사진보기 ▲고대관리부두 방파제 일대에서 현대제철과 유관기관, 어촌계 주민들이 참여한 가운데 해양쓰레기 수거 활동이 진행되고 있다. 참가자들은 폐어구와 플라스틱 등 해안가에 쌓인 쓰레기를 수거하며 바다 환경 정화에 힘을 보태고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현대제철과 유관기관, 어촌계 주민들이 해양쓰레기 수거 활동을 마친 뒤 고대관리부두 방파제에서 5톤에 달하는 쓰레기를 수거하며 해양오염의 심각성을 체감했다. ⓒ 현대제철 관련사진보기

지난 25일, 충남 당진 고대관리부두 방파제 일대. 차가운 바닷바람 속에서도 형광 조끼를 입은 참여자들의 발걸음이 이어졌다. 장갑과 집게를 손에 쥔 이들은 해안가 곳곳에 쌓인 폐어구와 스티로폼, 플라스틱 등을 마대자루에 담아 나르며 묵묵히 작업을 이어갔다.이날 해양정화 활동에는 현대제철을 비롯해 항만 관계사와 유관기관, 어촌계 주민 등 70명이 참여했다.구체적으로 △정방△대주중공업△CJ대한통운△충청해운△평택해양수산청△평택해양경찰△당진시△당진수협△환경공단 평택지사△어촌계 주민 참여로 주체도 다양했다. 이어 참가자들은 방파제와 연안 일대에 방치된 해양쓰레기 약 5톤을 수거했다. 짧은 시간 동안 집중적으로 진행된 작업이었지만, 수거된 양은 해양쓰레기 문제가 일상적으로 누적되고 있음을 보여주기에 충분했다.이번 활동은 '제15회 수산인의 날'을 맞아 진행된 것으로, 형식적인 기념에 머무르지 않고 해양환경의 중요성을 현장에서 확인하는 자리로 의미를 더했다. 특히 바다를 삶의 터전으로 삼는 수산인들에게 해양쓰레기는 어장 훼손과 어획량 감소로 이어지는 현실적인 문제다. 무엇보다 일회성에 그치지 않고 지역사회와 함께하는 지속 가능한 환경 실천으로 이어지고 있으며, 해양환경 보전이 선택이 아닌 필수 과제로 자리 잡고 있는 만큼, 기업의 역할 또한 점차 확대되고 있다는 점에서 의미를 더하고 있다.이날 현장에 참여한 한 어촌계 주민은 "바다에서 나오는 쓰레기가 점점 늘어나고 있는 걸 체감하고 있다"며 "어장에 걸리는 폐어구나 플라스틱 때문에 작업이 지연되거나 어획량에도 영향을 받는 경우가 많다"고 말했다. 이어 "이렇게 여러 기관이 함께 나와 도와주는 게 한 번으로 끝나지 않고 계속 이어졌으면 좋겠다"며 "깨끗한 바다가 유지돼야 우리도 생업을 이어갈 수 있다"고 덧붙였다.현대제철 상생홍보실 박천탁 실장은 "수산인의 날을 맞아 다양한 유관기관과 함께 해양정화 활동을 진행하게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 탄소중립 실천과 지속 가능한 해양환경 조성을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 현대제철은 이번 해양쓰레기 수거 활동 외에도 다양한 환경개선 활동을 지속적으로 펼치고 있다. 지난 21일 세계 물의 날에는 가족봉사단 115명이 참여해 석문방조제 일대에서 해양쓰레기 수거 활동을 진행했으며, 올해에도 반려해변 해양정화 활동을 총 4회 진행할 계획이다. 또한 세계 연안정화의 날 등을 계기로 다양한 해양환경 보호 캠페인을 전개할 방침이다.