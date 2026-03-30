행정수도 완성을 위한 개헌, 지금이 기회다

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 지난 12일 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에서 인사말을 하고 있다. 오른쪽은 송언석 국민의힘 원내대표. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다. 글쓴이는 중부대학교 교수, 전 국토연구원장입니다.

우원식 국회의장이 조만간 실시될 6월 3일 지방선거와 동시에 국민적 합의가 충분한 내용에 한정된 개헌 국민투표를 제안했습니다. 우원식 국회의장은 계엄에 대한 국회의 통제권 강화, 광주 5·18 정신의 헌법 전문 수록, 지역균형발전에 대한 국가의 책임을 헌법에 명시하는 것은 여야 정치권이 현 시점에서 이견 없이 합의할 수 있고 국민적 공감대가 높은 사안이므로, 이 내용에 한정된 부분적 개헌을 지방선거와 함께 실시하는 방안이 국민 편의성과 비용 절감 측면에서 현실적이고 효율적이라고 설명했습니다.이 같은 국회의장의 제안에 이재명 대통령도 국민적 합의가 가능한 부분의 개헌에 정부가 관심을 가지고 진척될 수 있도록 노력하자고 화답했습니다. 개헌 국민투표가 성사되려면 국회 재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요합니다. 집권 여당 의석수만으로는 이에 미치지 못하기 때문에 이번 부분 개헌의 성사 여부는 여야 정치권의 합의에 달려 있습니다.우원식 국회의장이 여야 정치권이 이견 없이 합의할 수 있다고 말한 헌법 개정 사안 중에 지역균형발전이 있습니다. 우리나라 지역균형발전의 핵심은 수도권 집중 해소입니다. 최근 이재명 대통령이 대한민국 최악의 문제라고 지적한 부동산 문제의 근본 원인도 수도권 집중에서 기인합니다.지금으로부터 20여 년 전, 당시 노무현 대통령은 수도권 집중을 해소하기 위해 충청권 행정수도 건설을 추진했습니다. 서울에 집중된 여러 기능 중에서 정치권력을 분산하는 것이 지역균형발전의 기폭제가 될 수 있다고 여겼기 때문입니다. 그런데 당시 헌법재판소는 관습헌법에 따르면 우리나라 수도가 서울이므로 행정수도 건설은 위헌이라고 판결했습니다.이 위헌 판결로 인해 세종시는 행정수도가 아닌 행정중심복합도시로 축소되어 건설될 수밖에 없었습니다. 대통령실과 국회를 세종시로 이전하여 행정수도를 완성하는 것은 헌법 개정 없이는 할 수 없게 되었습니다.행정수도 완성이 관습헌법에 발목이 잡혀 있는 사이, 그동안 집권한 역대 대통령들 모두 지역균형발전을 공약했음에도 불구하고 수도권 집중 현상은 갈수록 심화하고 있습니다. 2018년 문재인 대통령이 헌법 개정안을 발의하면서 이 관습헌법의 족쇄가 풀릴 것이라는 기대가 컸지만, 당시 야당이 개헌을 반대하면서 무산되었습니다.작년 대통령 선거 과정에서 이재명 대통령은 국회와 대통령실의 완전 이전을 통한 세종 행정수도 완성을 공약했고, 대통령 취임 후 핵심 국정과제로 선정하였습니다. 올해 2월에는 제1야당인 국민의힘 당대표가 청와대와 국회를 세종시로 이전하기 위한 헌법 개정을 공개적으로 주장했습니다.지금 행정수도 완성을 위한 개헌은 여야 모두 공감대가 형성된 사안입니다. 행정수도 완성은 우리나라 최고 권력기관의 세종 이전을 통하여, '서울공화국'이라고 불리는 서울 일극 체제와 우리의 의식 속에 굳어진 서울중심적 사고방식에서 벗어나 다극화된 새로운 대한민국으로 나아가는 초석이 될 수 있습니다.행정수도 완성을 위한 구체적인 헌법 조문은 이미 여러 안들이 제시된 바 있습니다만, 문재인 대통령이 2018년 헌법 개정안에서 제안했던 "대한민국의 수도에 관한 사항은 법률로 정한다"라는 한 줄 조항만 신설해도 충분합니다. 이번에 이 조항을 담은 개헌이 이루어지면 헌법적 족쇄가 풀리게 되어 이재명 정부 임기 안에 대통령실 세종 이전이 실현될 수 있습니다. 여야 정치권이 이번 기회를 놓치지 않고 행정수도 완성과 지역균형발전을 위한 부분 개헌에 대승적으로 합의하기를 기대합니다. 지금이 바로 관습헌법의 족쇄를 풀 수 있는 골든타임입니다.