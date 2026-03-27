"AI 시대, 지켜야할 마지막 가치는 '사람의 마음'''

큰사진보기 ▲<문예마루> 문학예술 포럼2026 봄 ⓒ 이점록 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

지난 24일 오후, 서울 동대문 아르코 카멜리아홀에서 2026 봄 문예마루 문학예술 포럼이 열렸다. 33년 공직 생활을 마치고 작가라는 이름으로 다시 시작하는 필자에게, 이번 포럼에서 목격한 것은 문학의 힘이라는 생각이 들었다. 설렘과 확신, 그 깊은 울림이 펜 끝에 전해진 시간이었다.이번 포럼의 주인공인 웹진 <문예마루>는 지난해 11월 1일, 한국 문학과 예술의 현실적 고난을 능동적으로 타개하겠다는 포부와 함께 돛을 올린 바 있다. 권갑하 발행인은 창간사를 통해 물리적 공간에 갇힌 종이 문예지의 한계를 벗어나, 검색과 공유가 자유로운 '개방형 온라인 문화예술 매거진'으로서의 정체성을 선언한 바 있다.이날 포럼의 백미는 이광복 소설가(전 한국문인협회 이사장)의 문예 특강이었다. 'AI 시대, 문학'이라는 주제로 강연에서 급변하는 기술 환경 속에서 문학의 역할을 준엄하게 물었다. 그는 "AI가 문장을 만들 순 있어도, 결국 사람이 지켜야 할 마지막 가치는 '사람의 마음'이다"라고 말했다.특히 눈길을 끈 대목은 'AI 크리에이터' 부문이었다. 명준희, 이금출, 이재관 등 3명의 당선자는 AI가 이제 단순한 도구를 넘어 창작의 파트너로 자리 잡고 있음을 보여주었다. <문예마루>는 국내 최초로 '매월 AI 주목 시' 선정 시스템을 도입한 바 있다. <문예마루>의 행보는 독특하다. AI를 배척하기보다 적극적으로 활용해 작품의 가치를 재발견하려 노력한다는 점이다.포럼에 앞서 열린 이영애 회장의 취임식은 문예마루 작가회의 새로운 출발을 알렸다. 그는 취임사에서 작가의 권익 보호와 더불어 대중과 호흡하는 문학의 필요성을 강조했다. 이어진 문예마루 합창단 <봄날>의 창단 공연은 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다. 문인들이 직접 부른 '사랑을 위하여', '이사 가던 날'은 문학이 활자를 넘어 삶의 감동으로 어떻게 이어지는지 보여주었다.공연에 참여한 이들은 전문 예술가가 아니라, 각자의 자리에서 삶을 살아온 평범한 사람들이었다. 그러나 그들의 목소리에는 오랜 시간 축적된 삶의 깊이가 담겨 있었다. 관객들은 박수로 화답하며 그 진심을 함께 나눴다.행사장 입구에 비치된 <문예마루> 명단에는 시, 소설, 수필을 넘어 AI 크리에이터까지 아우르는 문인들의 이름이 빼곡했다. 이는 문학의 영토가 기술의 힘을 빌려 더욱 확장되고 있음을 상징한다. AI는 인간보다 정교한 문장을 지어낼 수 있을지 모른다. 그러나 포럼이 끝난 뒤 이어진 뒤풀이 자리에서 필자가 확인한 것은 결코 대체될 수 없는 '사람 사이의 공감'이었다. 서로의 눈을 맞추며 나누는 격려와 온기는 기계가 닿은 수 없는 영역이다.2026년 봄, 문예마루가 우리에게 던진 질문에 답은 명확하다. 기술의 시대일수록 문학의 시작과 끝은 결국 '사람의 마음'이어야 한다는 사실이다. 여전히 배우고 도전하는 나에게, 이번 포럼은 다시금 펜을 든 손에 다시금 따뜻한 확신을 불어넣어 주었다.