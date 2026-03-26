옥룡설산을 눈앞에 두고, 내가 이 공연을 라이브로 보다니

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

큰사진보기 ▲<인상 리장> 공연: 고도 마방 ⓒ 이상기 관련사진보기

▲농사를 지으며 차밭을 가꾸는 여인들: 노동요를 부르며 춤을 춘다. 이상기 관련영상보기

큰사진보기 ▲무대와 객석을 가득 채운 <인상 리장> 출연진과 관객 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲<인상 리장> 출연진 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲청춘남녀의 사랑 이야기: 천상 인간 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲북을 치고 춤을 추며 하늘에 제사 지낸다: 고무제천 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연과 하늘 그리고 관객에게 감사하는 출연진 ⓒ 이상기 관련사진보기

<인상 리장> 공연이 시작되기 전 계단식 관객석에 자리 잡는다. 무대가 아래 있고, 관객석이 위에 있다. 공연시 무대와 배경이 되는 옥룡설산을 함께 보아야 하기 때문에 객석 중간 정도에 자리 잡는 게 좋다. 공연장 바닥은 운동장 형식이다. 그곳에서 집체극 형태의 춤과 노래가 행해진다. 붉은 벽으로 이루어진 경사면에는 지그재그 형태의 차마고도가 만들어져 있다. 붉은 벽 위로는 길이 나 있어 말을 타고 이동할 수 있다. 길 한쪽으로는 동구 밖을 상징하는 나무숲이 만들어져 있다.공연이 시작되면 옥룡설산을 배경으로 살아가는 소수민족들이 떼를 지어 나온다. 검은 옷에 빨간 소매, 하얀 털옷을 입고 있다. 흑과 백 그리고 적이 대비와 조화를 이룬다. 그들이 율동과 리듬을 보여주며 인사를 한다. 이어서 마구(馬具)를 든 대표 10명이 나와 춤을 추며 자신의 부족이 무대로 나오도록 손짓한다. 그러면 왼쪽(서쪽)에서 마방에 소속된 남자들이 두 명씩 열을 지어 들어오면서 노래를 부르고 땅을 발로 찬다. 착착 소리를 내며 일사불란하게 움직여 무대를 꽉 채운다.그러면 가운데쯤에서 말을 탄 마부들이 나와 지그재그 형태의 차마고도를 따라 붉은색 벽 정상으로 올라간다. 마부들은 붉은색 모자를 썼다. 이들은 교역을 위해 말을 타고 티베트 지역으로 떠나간다. 그러면 붉은벽 중간과 오른쪽(동쪽)에서 여인들이 바구니를 지고 일하러 나간다. 마부들이 차를 팔러 간다면, 여인들은 집에 남아 농사를 짓고 차밭을 가꾼다. 여인들은 이 일을 숙명으로 받아들이며 즐겁게 노래하며 춤을 춘다.여인들이 붉은벽을 넘어 사라지면, 마방에 소속된 남자들이 마구를 들고 무리를 지어 차마고도를 따라 올라간다. 이들은 공연장 무대에서 그리고 경사진 차마고도에서 멋진 군무를 보여준다. 그리고 퇴장을 하고 뒤이어 교역을 위해 나갔던 마부들이 옥룡설산을 배경으로 말을 타고 돌아온다. 그들은 모자를 벗어 인사하며 무사귀환을 알린다. 그리고 말 위에 올라가 묘기를 보여준다. 이를 마상재(馬上才)라 부른다. 여기까지가 제1부인 고도마방(古道馬帮)이다.<인상 리장>은 옥룡설산 대자연 속에 살고 있는 소수민족의 삶과 문화를 보여준다. 자연과 인간의 조화, 고대 차마고도의 전설과 역사, 나시족 문화의 매력, 리장 지역 소수민족의 전통과 문화가 공연 속에 잘 융합되어 있다. 이를 통해 자연에 대한 사랑과 감사, 인간의 삶에 대한 경외(敬畏)가 나타나고 전통문화의 계승, 예술을 통한 전통의 재해석 등이 이루어진다.<인상 리장>은 장이머우(張藝謨), 왕차오거(王朝歌), 판웨(樊跃)가 공동 연출했다. 2004년 3월 이들이 연출한 실경산수 관광극 <인상 유삼저(印象刘三姐)>가 구이린(桂林) 리장(漓江)에서 공연돼 성공을 거뒀고, 2006년 7월 23일 옥룡설산을 배경으로 한 <인상 리장>이 처음 공연되었다. 그리고 2007년 3월 <인상 서호(西湖)> 공연으로 이어졌다. 2010년 3월에는 차(茶)문화를 주제로 한 <인상 대홍포(大紅袍)> 공연이 무이산에서 시작되었다.<인상 리장>은 해발 3050m 감해자(甘海子)에 옥룡설산을 배경으로 만든 공연장에서 펼쳐진다. 배경을 중심으로 공연을 구분하면, 옥룡설산, 설산에 사는 사람들, 리장고성이 된다. 앞에서는 설산이라는 척박한 자연 속에 살아가는 사람들의 애환이 그려진다. 중간에는 동파경에 나오는 전설을 소개하는데, 나시족 청춘남녀의 이루지 못한 사랑 이야기를 보여준다. 마지막으로 이들 소수민족은 그들만의 노래와 춤을 추면서 하늘에 제사 지내고 복을 빈다.공연은 6부로 구성된다. 제1부가 고도마방(古道馬帮)이다. 옛날 차마고도의 마방을 운영하는 나시족(納西族)의 삶을 보여준다. 남자는 장사와 교유(交遊)를 통한 성공을 추구하고, 여자는 가사와 농사 그리고 육아를 담당한다. 제2부가 대주설산(對酒雪山)이다. 소수민족은 노래도 잘하고 춤도 잘 추고 술도 잘 마신다. 그래서 친구가 오거나 떠날 때 술을 마신다. 기쁠 때도 술을 마시고 슬플 때도 술을 마신다.제3부가 천상인간(天上人間)이다. 동파경(東巴經)에 나오는 두 연인의 사랑 이야기를 다루고 있다. 사랑했던 청춘남녀 구명(久命)과 우배(羽排)가 사랑했으나 우배 부모의 반대에 부딪친다. 구명은 사랑을 이루기 위해 노력했으나 이루어질 수 없음을 알고 자살한다. 그녀는 천상의 옥룡천국에 올라가 사랑의 신 유주(遊主)의 품에 안겨 행복하게 산다. 지상의 우배도 자살을 택하고, 이승에서 이루지 못한 사랑을 아름다운 꽃이 만발한 천상 사랑의 왕국에서 마음껏 펼친다.제4부가 타도조가(打跳組歌)로 리장 소수민족의 오락 활동을 보여준다. 그들은 북을 치고 발을 구르며 노래를 부른다. 그리고 손을 잡고 원을 그리며 춤을 춘다. 나시족은 아리리(阿麗哩), 푸미(普米)족은 한바이우(含擺舞), 장족은 궈주앙(鍋庄) 춤을 춘다. 이들에게 말(說)은 노래가 되고, 달리기(走)는 춤이 된다. 이들의 노래와 춤은 손님을 환영하고 접대하는 방식이다.제5부가 고무제천(鼓舞祭天)이다. 나시족은 하늘의 아들이고 자연의 형제로 북치고 춤추며 하늘에 제사를 지낸다. 이들은 북소리에 맞춰 동파경을 읽으며 천제를 올린다. 제6부가 기복의식(祈福儀式)이다. 옥룡설산에 사는 소수민족은 두 손을 모아 팔을 뻗어 머리 위로 올리고 간절히 자신들의 복을 빈다. 그들의 기도는 하늘에 닿고 땅에 닿는다.<인상 리장>은 관객에게 연극적 시각적 청각적 즐거움을 가져다준 공연이었다. 배우들이 부르는 노래의 가사를 정확히 알 수는 없지만, 그 멜로디만은 어디선가 들어본 듯했다. 네팔의 전통가요 레썸삐리리와 비슷하기 때문이다. 옥룡설산이 히말라야산맥의 동쪽 끝자락에 위치하고 있다고 하니, 그 친연성을 충분히 짐작할 만하다. 레썸삐리리의 내용도 연인의 사랑 이야기 또는 안나푸르나의 여신에게 드리는 기도와 주문이라고 한다.<인상 리장>의 노래 역시 일을 마치고 집으로 돌아가면서(回家) 자연에 감사하고 하늘에 기도하는 내용이라고 한다. 하늘과 햇빛, 설산과 나무 그리고 깨끗한 물로 이루어진 자연, 그 속에서 살아가는 아름다운 인간, 그들이 이루어내는 진실한 삶, 그 삶에 감사하는 마음을 담고 있다. 자연의 선물과 축복을 받으면서 신의 섭리에 따라 살아가는 그들은 행복하다. 자연과 함께 살아가는 즐거운 생활 속에서 그들의 소망이 이루어지길 바란다.