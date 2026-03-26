"공동체를 건강하게 만드는 일은 수행의 연장선"

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큰사진보기 ▲공룡의 시대지은이: 김법혜 펴낸곳: 지식과감성# 펴낸날: 2026년 3월 25일 분류: 한국에세이 ⓒ 지식과 감성 관련사진보기

- 충청일보에 5년간 연재하신 글을 모아 세 번째 칼럼집 <공룡의 시대>를 출간하셨습니다. 소회가 어떠신지요?

- 책의 제목 <공룡의 시대>가 무척 강렬합니다. 어떤 상징적 의미를 담고 있습니까?

- 책을 통해 '성찰 없는 성장'의 위험성을 꾸준히 지적하셨습니다. 속도와 경쟁의 시대를 사는 현대인들에게 가장 필요한 것은 무엇이라 보십니까?

- 1966년 출가하신 이래 현재 민족통일불교중앙협의회 의장, (사)충무공김시민장군기념사업회 회장을 맡으시며 평화·통일·문화 분야에서 활발한 활동을 펼치고 계십니다. 종교와 사회를 잇는 공공적 역할에 방점을 두시는 이유가 있습니까?

- 특히 '사회 통합'과 '평화 통일' 문제에 각별한 애정을 쏟고 계십니다. 책에서 경고하신 '공룡의 위기'를 극복하는 과정과 통일·통합은 어떤 연관이 있을까요?

- 마지막으로 이 책을 펼칠 독자들에게 당부하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 이슈라이프에도 실립니다.

<공룡의 시대>는 철학박사이자 수행자인 김법혜 스님이 <충청일보>에 5년간 연재해 온 칼럼을 선별·정리한 것으로 급변하는 사회 속에서 인간의 삶과 가치, 공동체의 방향성을 인문학적 시선과 불교적 통찰로 풀어낸 것이 특징이다.저자는 정치·사회적 갈등, 공동체 해체, 가치 혼란 등 현대 사회가 직면한 문제들을 일상 언어로 짚어내며, '성찰 없는 성장'의 위험성을 꾸준히 제기해 왔다. 특히 경쟁과 속도의 시대 속에서 인간 본연의 삶과 정신적 균형 회복의 필요성을 강조하며 독자층의 공감을 얻었다.<공룡의 시대>라는 제목은 거대한 힘을 지녔지만 변화에 적응 하지 못해 사라진 존재를 상징한다. 김법혜 스님은 이를 오늘의 사회에 비유하며, 개인과 사회 모두가 변화의 본질을 읽지 못할 때 맞이하게 될 위기를 경고하고 동시에 지혜로운 전환의 필요성을 제시한다.김법혜 스님은 "칼럼은 순간의 기록이지만 모아보니 한 시대의 흐름과 사회의 고민이 담긴 수행의 기록이었다"며 "독자들이 잠시 멈추어 자신과 사회를 성찰하는 계기가 되기를 바란다"고 출간 소감을 밝혔다.다음은 '성찰 없는 성장'의 위험성을 경고하며 정신적 균형 회복과 사회 통합을 강조하는 김법혜 스님과 서면 인터뷰 내용이다."신문에 실린 칼럼은 그때그때 사회적 이슈에 대한 순간의 기록이었습니다. 하지만 5년의 세월을 모아놓고 보니, 결국 한 시대의 흐름과 우리 사회가 안고 있는 깊은 고민이 담긴 수행의 기록이더군요. 저명한 학자나 정치가의 시선이 아닌, 한 수행자의 눈으로 한국 사회의 변화와 시대정신을 집약해 보려 노력했습니다.""공룡은 지구상에서 가장 거대한 힘을 지녔던 존재였지만, 결국 환경의 변화에 적응하지 못해 자취를 감추고 말았습니다. 저는 이것을 오늘날 우리 사회에 비유하고 싶었습니다. 고도의 물질적 풍요와 기술적 발전을 이루었지만, 개인과 사회 모두가 변화의 본질을 올바르게 읽어내지 못한다면 공룡과 같은 위기를 맞이할 수밖에 없습니다. 지금 우리에게는 거대한 힘보다 '지혜로운 전환'이 절실히 필요한 시점입니다.""우리는 너무 앞만 보고 빠르게 달리는 데 익숙해져 있습니다. 정치적·사회적 갈등, 공동체의 해체, 가치관의 혼란 등 현대 사회가 직면한 수많은 문제의 근저에는 바로 이 '성찰의 부재'가 자리하고 있습니다. 경쟁에서 이기고 속도를 내는 것도 중요하지만, 인간 본연의 삶과 잃어버린 정신적 균형을 회복하는 것이 무엇보다 시급합니다.""종교가 산중에만 머무르며 개인의 깨달음만 추구한다면 반쪽짜리 수행에 불과할 것입니다. 세상 밖으로 나와 중생의 아픔을 어루만지고 시대의 아픔과 맞닿아 있을 때 비로소 참된 역할을 다할 수 있습니다. 불교적 통찰과 인문학적 시선을 바탕으로 흩어진 마음들을 하나로 모아 우리 공동체를 건강하게 만드는 일은 제게 곧 수행의 연장선입니다.""현재 우리 사회가 겪고 있는 극단적인 대립과 분열은 변화의 흐름을 읽지 못한 채 서로를 배척하다 멸종해 버린 공룡의 전철을 밟는 것과 같습니다. 이념, 지역, 세대 간의 갈등, 그리고 남북 분단이라는 시대적 상처는 우리가 반드시 치유해야 할 거대한 과제입니다. 위기를 극복하고 지혜로운 전환을 이루기 위해서는 서로 다름을 인정하고 조화롭게 융합하는 불교의 '화쟁(和諍)' 사상이 절실합니다. 나와 남이 둘이 아니라는 '자타불이(自他不二)'의 마음으로 서로를 포용할 때 진정한 사회 통합을 이룰 수 있고, 그 통합된 힘만이 다가올 평화 통일의 튼튼한 기반이 될 것입니다.""이 책이 정답을 제시하는 지침서는 아닙니다. 다만, 바쁜 일상과 치열한 갈등 속에서 독자들이 잠시 발걸음을 멈추고 자신과 우리 사회의 모습을 고요히 성찰해 보는 작은 계기가 되기를 진심으로 바랍니다. 변화의 본질을 읽고 공동체의 가치를 단단히 다질 때, 우리는 비로소 위기를 넘어 새롭고 화합된 시대로 나아갈 수 있을 것입니다."1966년 합천 해인사에서 출가한 김법혜 스님은 수행과 학문, 사회 활동을 병행하며 종교와 사회를 잇는 공공적 역할을 이어오고 있다.현재 공익법인 민족통일불교중앙협의회 의장과 (사)충무공김시민장군기념사업회 회장을 맡고 있으며 평화·통일·문화 분야에서 다양한 사회통합 활동을 펼치고 있다.이번 칼럼집은 기존 제1칼럼집 <깨어있어야 바로본다>, 제2칼럼집 <내가 보는 것이 다는 아니다>에 이은 세 번째 칼럼집으로 한 수행자가 바라본 한국 사회의 변화와 시대정신을 집약한 기록이라는 평가를 받고 있다.