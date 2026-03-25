"손님은 도로명, 지도는 지번"…동작구, 중개업소 지도 교체 지원 나선다

큰사진보기 ▲동작구청 ⓒ 박정길 관련사진보기

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이 같은 혼선을 줄이기 위해 동작구가 관내 부동산 중개업소의 '지도 교체'에 나섰다.동작구(구청장 박일하)는 관내 소상공인 부동산 중개업소를 대상으로 노후화된 지번 중심 지도를 최신 도로명 주소 지도로 교체해 주는 '중개업소 관내지도 교체·설치 지원사업'을 추진한다고 밝혔다.도로명주소법이 전면 시행된 것은 지난 2014년이다. 그러나 현장에서는 여전히 지번 주소와 도로명 주소가 혼용되며, 특히 부동산 중개 과정에서 혼선이 발생하는 사례가 이어지고 있다.동작구청 부동산정보과 관계자는 25일 기자와 한 통화에서 "아직도 오래된 중개업소를 중심으로 지번으로만 표시된 지도를 사용하는 곳이 많다"라며 "도로명주소 사용이 일상화된 상황에서 주민 편의를 높이고, 중개업소의 업무 효율을 개선하기 위해 사업을 추진하게 됐다"고 설명했다.이번 사업은 관내에서 3년 이상 영업 중인 부동산 중개업소 50곳을 대상으로 진행된다. 선정된 업소에는 도로명 주소 기반 관내도 교체 비용이 최대 10만 원까지 지원된다.지원 방식은 단순 물품 제공이 아니라, 업소가 직접 지도를 교체한 뒤 비용을 정산받는 구조다. 관계자는 "중개업소 벽면에 걸린 대형 지도를 교체하는 방식으로, 업소별로 원하는 형태를 선택해 설치한 뒤 지출 증빙을 하면 실비 범위 내에서 지원한다"고 설명했다.지도 형태는 코팅형, 스크린형, 액자형 등으로 나뉘지만, 이는 예시일 뿐 업소 상황에 맞게 선택할 수 있다. 그는 "액자 틀은 그대로 두고 지도만 교체하는 경우도 있고, 스크린처럼 말아서 사용하는 형태도 있다"며 "업소마다 공간과 활용 방식이 달라 자율적으로 선택하도록 했다"고 덧붙였다.신청은 3월 23일부터 4월 3일까지 진행되며, 동작구청 부동산정보과 방문 또는 '보조금24'를 통해 접수할 수 있다. 다만 소상공인 확인서 제출이 필요하며, 휴·폐업 업소나 체납 업소 등은 지원 대상에서 제외된다.이번 사업은 단순한 물품 지원을 넘어, 변화된 주소 체계에 맞춘 현장 환경 개선이라는 점에서 의미가 있다. 특히 외지 방문객이나 젊은 세대가 도로명주소를 주로 사용하는 상황에서, 중개업소의 정보 제공 방식도 이에 맞춰 변화할 필요성이 커지고 있기 때문이다.박일하 동작구청장은 "여전히 많은 중개업소에서 지번 주소 중심 지도를 사용하고 있는 것을 확인했다"며 "앞으로도 소상공인의 안정적인 영업 환경을 돕고 주민 편의를 높일 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.