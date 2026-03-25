최현덕 "판교의 성공, 남양주서 재연하겠다"... '준비된 행정가'의 시장 도전기

큰사진보기 ▲최현덕 더불어민주당 남양주시장 예비후보는 25일 오전 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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남양주 부시장을 역임한 최현덕 더불어민주당 남양주시장 예비후보가 "판교 테크노밸리의 성공 신화를 남양주에서 재연하겠다"며 출사표를 던졌다. 30년 공직 생활을 거친 '정통 행정 전문가'인 최 후보는 이재명 대통령과의 인연과 행정 노하우를 바탕으로 남양주의 대전환을 예고했다.25일 오마이TV <최진봉의 보이는 라디오>에 출연한 최 후보는 남양주 발전을 위한 구체적인 청사진과 정치적 소신을 밝혔다. 특히 방송 중 공개된 이재명 대통령의 과거 인터뷰 영상에서 "성남시장 시절 부시장으로 꼭 모시고 싶었을 만큼 능력이 뛰어난 분"이라고 극찬해 화제를 모았다.최 후보는 경기도 경제실장 시절 판교 테크노밸리 활성화를 주도했던 경험을 남양주 발전의 핵심 동력으로 꼽았다. 그는 "판교 35만 평에서 발생하는 지역내총생산(GRDP)이 약 220조 원에 달한다"며 "왕숙신도시 내 약 40만 평 규모의 도시첨단산업단지를 조성해 앵커 기업을 유치하겠다"고 강조했다. 이를 통해 "재정자립도가 낮은 남양주를 자립형 메가시티로 만들겠다"는 의지를 밝혔다.공공환수 정책에도 강한 의지를 보였다. 최 후보는 "왕숙신도시에서 예상되는 약 3조 원의 개발이익을 철저히 환수해 GTX-B 노선, 지하철 9호선 연장 등 교통 인프라 구축과 시민 복지에 전액 투입하겠다"고 약속했다. 그는 부시장 시절 다산신도시 개발이익 4,500억 원을 환수해 도서관 건립 등에 사용했던 실무 경험을 근거로 제시하며 "협상력과 실무 능력을 갖춘 시장이 필요하다"고 역설했다.이재명 대통령의 '기본사회' 철학을 남양주 실정에 맞게 녹여낸 '5대 기본생활 공약'도 발표했다. 구체적으로는 ▲아파트 관리비 거품 제거 ▲서민을 위한 시민 마이너스 통장 ▲에너지 자립을 위한 햇빛연금 ▲아이 동행 및 어르신 방문 의료 서비스(SOS 돌봄 119) ▲교통 약자를 위한 무상 교통 서비스(남양주 프리패스) 등이 포함됐다. 특히 "공공주택 관리공단을 설립해 아파트 관리비 표준단가를 제시하고 회계 감사를 강화해 시민들의 주거비 부담을 획기적으로 줄이겠다"는 계획이다.최 후보는 중앙부처, 경기도청, OECD(경제협력개발기구) 본부 근무 등 화려한 이력을 바탕으로 한 '하이브리드형 행정가'임을 자처했다. 그는 "정치만 한 사람은 행정 체계를 몰라 도시 발전을 정체시키기 쉽다"며 "행정과 정치가 결합된 능력으로 남양주의 산적한 규제를 속도감 있게 해결하겠다"고 말했다.또한, 2016년 박근혜 탄핵 당시 공무원 신분임에도 광장에 나섰던 '행동하는 양심'임을 강조하며, 내란 청산과 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 시장이 되겠다고 다짐했다. 최 후보는 "시장의 1시간은 74만 시민의 1시간과 같다"는 이 대통령의 말을 인용하며, "잠자지 않고 일하는, 시민들에게 정말 쓸모 있는 시장이 되겠다"고 지지를 호소했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.