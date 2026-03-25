화석연료에 흔들리는 일상, '햇빛소득'으로 빚는 화성의 미래

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큰사진보기 ▲정한철 화성시민재생에너지발전협동조합 사무국장 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

최근 이란과 미국의 긴장 고조로 연일 날 선 뉴스들이 헤드라인을 장식하고 있다. 폭격으로 희생된 어린이 200여 명을 비롯해 2000명에 가까운 민간인이 사망했다는 비보 앞에 인류의 한 사람으로서 깊은 슬픔을 금치 못한다.이 비극은 단순히 먼 나라의 전쟁 이야기가 아니다. 전쟁이 불러온 국제 유가 급등은 당장 우리 동네 주유소의 가격표를 바꾸고, 물가 폭등으로 이어져 장바구니 경제를 위협한다. 화석연료에 전적으로 의존하는 우리의 삶이 타국의 총성과 소중한 생명의 희생 위에 위태롭게 서 있음을 여실히 보여준다. 언제까지 우리는 지구 반대편의 비극에 일상을 저당 잡혀야 하는가. 이제 에너지 안보는 생존이자 윤리의 문제다.다행히 화성시는 이러한 위기에 선제적으로 대응하고 있다. 장안면 석포6리 마파지마을이 대표적이다. 석포6리 마파지마을 주민들은 직접 5.2억 원을 조달하고 국유지를 임차해 422kW급 발전소를 건립하며 화성형 기본사회 에너지자립마을의 실질적 모델을 구축했다. 연간 약 7000만 원으로 예상되는 순이익 전액은 마을 복지기금으로 환원되어 에너지 주권을 실현할 것이며, 사업을 준비하며 쌓아온 서로를 향한 신뢰는 공동체를 더욱 단단하게 결속시킬 것이다. 우리 시 기본사회담당관에서 이 혁신적인 행보를 위해 수고하고 있다.또한 농림축산식품부 주관으로 추진 중인 수도권 영농형 태양광 시범조성 사업이 우리 화성시 서신면 사곶리에서 진행 중이다. 약 2ha 이상의 농지에 1MW 규모의 시설을 설치해 농사와 햇빛 발전을 병행하는 이 모델은 연간 1억 원 이상의 순이익 창출이 기대되며, 농업정책과에서 수고하고 있다. 앞선 두 사례를 아우르는 중앙정부의 "햇빛소득마을" 사업 역시 곧 전개될 예정이며, 이를 놓고 관계 부서들이 활발한 논의를 이어가고 있다.이러한 성과는 보이지 않는 곳에서 발로 뛰는 공직자들의 노력이 있었기에 가능했다. 현재 기본사회담당관을 필두로 신재생에너지과, 농업정책과, 시민협력과, 기후환경정책과 등 유관 부서들이 활발히 논의하고 사업을 지원하고 있다. 관련 정책의 홍보와 교육 제공, 마을 발굴, 인허가 기간 단축과 행정 절차 지원책을 마련하기 위해 노력하고 있다.그러나 개별 사업의 성공을 넘어 더 큰 변화로 나아가야 한다. 화성시장의 강력한 방향 설정 아래, 시정 전반에 기후에너지 정책이 '주류화(Mainstreaming)'되어야 한다. 기후 위기 대응이 특정 부서의 업무가 아닌, 화성시 행정의 최우선 가치이자 모든 정책의 기본값이 되어야 한다는 뜻이다.지방선거를 앞두고 쏟아지는 예비 화성시장 후보들의 공약 속에서 정작 '기후'는 보이지 않는다. 탄소중립 달성, 재생에너지 확대, 햇빛소득을 통한 농어촌의 지속가능성 확보와 같은 핵심 의제들이 실종된 작금의 상황은 심히 유감스럽다. 화성시민의 삶을 지키겠다는 후보라면, 국제 정세에 흔들리지 않는 에너지 자립 비전부터 제시해야 마땅하다. 특히 "경기도 에너지(전력) 소비 1위 도시, 탄소배출 1위 도시"라는 화성시의 책임을 다하는 정책이 필요하다. 표심을 자극하는 선심성 공약보다 시민의 일상을 지키는 '기후·환경 정책'이 선거의 중심 의제가 되어야 한다.화석연료의 시대는 저물고 있다. 진정한 에너지 자립은 시민이 직접 생산의 주체로 나서고, 행정과 정치가 이를 든든하게 뒷받침할 때 완성된다. 우리 화성시민재생에너지발전협동조합은 시민이 직접 에너지 생산자가 되는 길을 열고 있다. 지역의 마을들이 그 길을 걷도록 돕고 있다. 이 길에 더 많은 시민의 연대가 더해진다면, 화성은 기후 위기 대응을 선도하는 몹시 건강한 도시가 될 것이다. 오늘 우리가 세우는 태양광 패널은 내일의 평화를 지키는 매우 강력한 방패 중 하나다.*3월부터 화성시민재생에너지발전협동조합 정한철 사무국장의 칼럼이 시작됩니다.많은 응원과 관심 부탁드립니다.