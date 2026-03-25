"돈은 사모펀드가 벌고, 피해는 주민이..." 화성 소각장 증설, 주민 반발

큰사진보기 ▲발안산단 소각장 반대 대책위가 3월 18일 경기도의회에서 기자회견을 열고 증설 추진 중단을 촉구했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발안산단 내에 위치한 소각장. 운영주체인 그린에너지밸류는 ㅣ설 노후화를 이유로 증설을 추진하고 있다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시 향남읍 발안산업단지 내 위치한 민간 소각장(화성그린에너지밸류)을 둘러싼 갈등이 격화되고 있다. 2020년 사모펀드가 운영사를 인수한 이후 지속적으로 증설을 추진하고 있는 가운데, 업체의 기형적인 재무 구조와 운영 행태가 드러나며 '공공사업을 빌미로 한 사모펀드의 배 불리기'라는 비판이 제기되고 있다.발안산업단지소각장결사반대대책위원회(아래 대책위)는 "금융감독원 전자공시시스템을 통해 분석한 화성그린에너지밸류의 2024년 감사보고서에 따르면, 이 회사의 경영 상태는 상식적으로 이해하기 힘든 수준이다"라며 의문을 제기했다.<화성시민신문>이 화성그린에너지밸류 감사보고서를 확인한 결과, 2024년 기준 소각장의 총 매출액은 약 30억 원인데 반해, 같은 기간 지출된 이자비용은 무려 29억 원에 달한다. 매출의 대부분이 고스란히 이자로 빠져나가는 셈이다. 이러한 비정상적인 이자 구조의 원인은 사모펀드사의 '고금리 대출'에 있다. 100% 지분을 소유한 사모펀드가 본인 소유의 업체에 140억 원의 장기대출을 실행하면서, 연 이자율을 무려 20%의 고정금리로 설정했기 때문이다.이뿐만이 아니다. 업체는 매입 당시 기존 회사의 순자산가액보다 약 317억 원이나 비싼 385억 원에 소각장을 인수했고, 이 차액을 '영업권'으로 처리해 매년 약 15억 8천만 원씩 상각하고 있다. 그 결과 2024년도에만 약 192억 원의 당기순손실이 발생했다.발안산단 증설 반대 대책위는 증설의 근거가 되는 폐기물 발생량 데이터에도 문제제기를 했다. 업체 측은 환경영향평가서 초안을 통해 단지 내에서 하루 33.5톤의 소각 폐기물을 처리하고 있다고 밝혔다.하지만 한강유역환경청과 기후부(환경부)의 공식 자료에 따르면, 발안산단 내 연간 소각 대상 폐기물 발생량은 약 77톤, 그중 실제 소각 처리량은 40톤에 불과하다.대책위는 "정부 통계가 맞다면 업체가 증설 명분을 위해 데이터를 부풀린 '꼼수'를 부렸거나, 반대로 업체 실적이 맞다면 정부의 통계가 엉터리라는 결론에 이른다"라며 "환경영향평가서 본안에서 이 수치가 누락된 점을 들어 업체가 논란을 피하려 한 것이 아니냐"는 의혹을 제기하고 있다.주민들은 사모펀드의 목적이 안정적인 소각장 운영이 아닌 '몸값 불리기 후 매각(Exit)'에 있다고 주장한다. 운영할수록 적자가 누적되는 구조임에도 증설에 목을 매는 이유는, 처리 용량을 키워 향후 매각 시 수익을 극대화하기 위함이라는 것이다.대책위는 "돈은 사모펀드가 취하고 피해는 오롯이 주민에게 돌아가는 명분 없는 증설은 즉각 중단되어야 한다"며 "환경부는 사모펀드의 이익 실현 과정에 들러리 서는 일을 멈추고 환경영향평가를 즉각 반려해야 한다"고 강력히 촉구했다.화성특례시 자원순환과는 23일 <화성시민신문>에 "발안산단 소각장 증설 관련해서 현재 한강유역 환경청에서 환경영향평가 본안 심의 중이다. 본안 최종 의견이 나오면 그 이후 지자체에서 할 수 있는 부분이다. 주민들 의견 수렴 해서 철저히 검토하겠다"고 밝혔다.발안산단 내 민간소각장 증설을 추진하는 법인도 환경영향평가 본안 결과가 나오는 것에 따라 대응하겠다는 입장이다.신귀용 그린에너지밸류 대표는 24일 <화성시민신문>에 "현재 한강유역 한강청으로부터 보완 요청이 와서 조건을 맞추고 있는 상황이다. 주민들이 백지화를 주장하는데 명분 자체가 설득이 없다. 투자 역시 법인이 투자를 받는 것에 대한 것을 주민들이 논의할 바는 아니라고 생각한다"라며 "환경영향평가 결과에 따라 주민 대표 측과 적극 검토해 방안을 마련해 나가겠다"고 답했다.