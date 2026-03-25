도이치 주가조작 주포의 문자 '김건희 뭐 이런 친구들 없나'

'김건희 뭐 이런 친구들 없나?'
'김건희나 누구 없을까?'
도이치모터스 주가조작 사건의 주포 김기현씨가 2012년 4월 26일과 5월 11일 도이치모터스 최고재무책임자(CFO) 염신일씨에게 보낸 문자메시지 내용이다. 김씨는 당시 주가 방어에 어려움을 겪고 있었고, 주가 조작에 필요한 추가적인 주식과 자금을 찾고 있었다.
이 문자메시지는 25일 오후 서울고등법원 형사15-2부(고법판사 신종오·성언주·원익선) 심리로 진행된 김건희씨 자본시장법·정치자금법·특정범죄가중처벌법(알선수재) 위반 사건 항소심 1차 공판에서 처음 공개됐다. 이를 두고 김건희특검(특별검사 민중기)과 김건희씨 쪽은 서로 자신에게 유리한 내용이라며 공방을 벌였다.
앞서 지난 1월 1심 판결에서 ① 도이치모터스 주가조작 가담에 따른 자본시장법 위반 무죄 ② 명태균 제공 여론조사 58회 무상 수수에 따른 정치자금법 위반 무죄가 선고됐고, ③ 통일교 명품 목걸이·가방 등 수수에 따른 특정범죄가중처벌법(알선수재) 위반의 경우 3건 가운데 2건만 유죄로 인정됐다. 특검 구형(징역 15년)의 1/9토막인 징역 1년 8개월이 선고되면서, 특검이 완패했다는 평가를 받았다.
이날 특검은 1심 판결 내용을 비판하면서 1심 무죄 부분을 유죄로 판단해 1심 구형과 같은 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 반면, 김씨 쪽은 특검 주장을 반박했다. 그러면서 "피고인의 배우자는 얼마 전 무기징역을 선고받았고, 피고인 또한 여러 사건으로 재판을 받고 있다. 부부 중 한 명은 나와서 비용을 감당해야 한다. 부부가 동시에 장기간 신체의 자유를 제한받는 결과에 이르는 게 과연 책임과 형벌 균형이라는 형사법적 기본 원칙에 부합하는지 고려가 필요하다"라고 주장했다.
같은 증거에 180도 다른 판단
이날 김기현씨의 문자 메시지를 둘러싼 공방이 눈에 띄었다.
특검은 "2012년 4월 26일 김기현이 염신일에게 권오수(당시 도이치모터스 회장) 주변에서 주식을 사달라고 요청하면서 '김건희 뭐 이런 친구들 없나'라고 하면서 피고인을 언급하고, 5월 11일 염신일에게 '김건희나 누구 없을까'라고 피고인에게 도이치모터스 주식 반대매매를 막기 위한 자금 지원을 요청하는 방안을 모색하기도 했다"라고 설명했다.
특검은 이 같은 문자 내용을 근거로 "피고인은 김기현 등 시세조종 세력에게 주요 가담자로 인식되어 있었다"라고 강조했다.
김건희씨 쪽은 오히려 이를 자신들에게 유리한 증거로 판단했다. 최지우 변호사는 "특검이 항소심에 이르러 제출한 김기현의 문자메시지 내용은 시세조종 세력이 자금 소진으로 주가방어가 어려워지자 주가조작 세력이 아닌 외부인을 통해 주식 수급을 하기 위해 염신일에게 문자를 보낸 것이다. 이 같은 문자는 피고인이 시세조종 공범이 아닌 외부인에 불과하다는 사실을 입증하는 것"이라고 주장했다.
최 변호사는 이어 "김기현은 5월 11일 피고인뿐만 아니라 공범으로 볼 수 없는, 권오수의 배우자로 추정되는 '사모님'까지 언급한다. 김기현이 피고인을 시세조종 공범으로 인식하지 않았다는 것을 보여주는 것이다. 특검 제출 자료를 이익으로 원용하겠다"라고 강조했다.
특검과 김씨 쪽은 2시간 30분가량 항소 이유를 둘러싼 공방을 벌였고, 재판부는 이어 서증 조사와 한국거래소 관계자 증인신문을 진행했다.
이제 4월 8일 결심 공판만 남았다. 이날 증거 조사를 마무리하고 특검-김씨 쪽의 최종 의견 진술을 듣는다. 항소심 판결 선고일은 4월 28일이다.
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