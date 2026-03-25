'쪼개기 상장'의 5가지 조건... "주주 보호 못 하면 상장 불가"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"암소를 샀는데, 주인이 송아지는 떼어내 따로 팔겠다고 하면 암소 주인은 황당할 수밖에 없다."

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1. 상장 필요성: 왜 상장해야 하는가? (구조조정, 원천기술 등)

2. 주주와의 소통: 모회사 주주들과 충분히 소통했는가? (주주 설문조사 등)

3. 주주 보호: 배당 확대, 자회사 주식 배정 등 방안 마련

4. 사업적 독립성: 모회사, 자회사 각각이 매출 측면에서 서로에게 독립돼 있는가?

5. 경영 독립성: 자회사가 모회사의 입김에서 자유로운 지배구조인가?

큰사진보기 ▲더불어민주당 코리아 프리미엄 K-자본시장 특별위원회 주최로 25일 오후 국회도서관 소강당에서 열린 중복상장 쟁점과 개선방향 토론회. ⓒ 오기형 의원실 관련사진보기

이재명 대통령이 과거 비유했던 '기업의 물적분할 후 중복 상장'의 폐해다. 이같은 관행을 막기 위해 금융 당국이 중복 상장 원칙적 금지·예외적 허용 방침을 세운 지 일주일째, 정부가 실질적으로 '한 몸'인 기업을 가려내는 잣대로 연결재무제표를 꺼내 들었다. 장부상 지배-종속 관계가 명확한 사실상 하나의 기업이라면, 시장에 두 번 상장하는 행위를 원칙적으로 금지하겠다는 취지다.고영호 금융위 자본시장과장은 25일 오후 국회에서 열린 '중복상장 쟁점과 개선방향' 토론회에 참석해 "우리 사회에서는 그동안 중복 상장의 정의가 적립돼 있지 않았다"고 꼬집었다. 그러면서 "투자자들이 왜 중복 상장이라는 개념을 붙일까 생각해 보면 하나의 기업이 이중으로 상장했기 때문"이라고 설명했다.고 과장은 "투자자들이 투자를 할 때 경제적 단일체의 수익-비용 등 재무 구조를 본다. 그게 바로 연결 재무제표"라며 "경제적으로 하나인 것을 두 번 상장했다면 투자자들이 중복 상장으로 보고 있다고 판단했다. 그런 면에서 연결 재무제표상 지배-종속 관계가 있다면 엄격한 심사가 필요할 것"이라고 밝혔다.대신 예외적으로 허용되는 기준도 내놨다. 그는 "(중복 상장의) 전면 금지가 아니라 원칙적 금지와 예외로 내용을 만든 건 (물적분할이) 기업이 성장할 때 자금을 적기에 대규모로 쉽게 확보할 수 있다는 점이 있기 때문"이라며 "벤처기업 측면에서 그런 얘기를 할 수 있다"고 말했다. 고 과장은 이어 5가지의 예외적 심사 기준을 제시했다. 5가지 기준을 모두 충족하면 예외적으로 중복 상장을 허용하겠다는 것이다.고 과장은 특히 주주와의 소통·보호 등을 강조하며 "주주에게 (유리한 대책을) 제안했을 때 주주들이 어떻게 느꼈는지 충분히 설명하고 설문조사도 진행했는데 주주들이 (중복 상장에) 동의한다라고 얘기하면 일반 주주 보호 노력을 입증했다고 볼 수 있다"고 덧붙였다.앞서 이날 토론회 발제를 맡은 남길남 자본시장연구원 선임연구위원은 중복 상장 금지 원칙을 해외 상장 기업에도 적용할지 등 영역이 추가 논의돼야 한다고 주장했다. 이에 고 과장은 "해외 상장하는 게 쉬운 결정은 아닌 걸로 알고 있다"고 말했다. 또 "모회사 이사회가 중복 상장에 대해 스스로 평가한 뒤 주주충실의무 관점에서 찬반 입장을 공시하도록 의무를 부여하는 등 최선의 노력을 다하도록 자본시장법에 규정하는 방식을 고려하고 있다"고 설명했다.이날 토론회에 참여한 각 경제 주체들은 중복 상장 관련 서로 다른 입장을 내놨다.김춘 한국상장회사협의회 정책1본부장은 "정부의 발표가 상당히 충격적이었다"며 "그동안 중복 상장이 허용됐던 사회적·법적 배경과 장점들이 있는데, 이를 금지했을 때 발생할 부작용과 자금 조달의 어려움을 어떻게 보완할지 우려된다"고 밝혔다. 안상준 한국벤처캐피탈협회 부회장 역시 "상장을 통해 자금을 조달해야 모회사의 상환 부담이 없어지고 공격적인 투자가 가능한 상황"이라며 속도전이 중요한 미래 산업의 특성을 고려해, 벤처 및 혁신 기업에 대해서는 규제 예외를 적용해달라고 요청했다.반면 '투자자' 입장을 대변하고 나선 김형균 한국기업거버넌스포럼 부회장은 중복 상장이 '코리아 디스카운트'의 구조적 원인이라는 점을 분명히 했다. "모자회사가 동시 상장되면 이해 상충이 발생하고 모회사 주가의 디스카운트가 필연적"이라는 것이다. 그러면서 "현존하는 중복 상장된 자회사의 전부 자회사화(모회사의 100% 종속회사) 하는 게 장기적으로 바람직한 방향"이라고 주장했다.토론회 좌장을 맡았던 오기형 더불어민주당 의원은 "중복 상장을 줄여야 한다는 원칙에 동의하되, 시장 참여자들이 납득할 수 있는 객관적이고 예측 가능한 '예외 인정 기준'을 어떻게 정립할지가 향후 논의의 핵심 과제"라고 짚었다.한편 이억원 금융위원회 위원장은 지난 18일 이재명 대통령이 주재한 '자본시장 안정과 정상화' 간담회에서 코리아 디스카운트 해소를 위해 대기업 계열사의 중복 상장을 원칙적으로 금지하고, 주주 가치를 훼손하는 쪼개기 상장에 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔다. 이에 대한 후속 조치로 올해 2분기까지 한국거래소 '상장규정'을 먼저 개정해 하반기부터 즉시 적용할 방침이다.