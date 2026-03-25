국힘 오디션 뒤 "투표 감사, 윤어게인!" 외친 후보... "이게 무슨 절윤이냐"

▲국민의힘 ‘청년 비례대표·광역의원 후보자 오디션’ 예선 결과를 두고 정치권 비판이 거세다. 해당 오디션에 지원했던 이성직 ‘전한길뉴스’ 고문 변호사(왼쪽)는 인터넷카페 ‘자유한길단’에 지난 3월 18일 오디션 지원을 알리며 “혹시 모를 불이익을 피하려 지원서에는 명시 못했지만 제 심장에는 언제나 윤어게인, 부정선거 척결, 윤배신자 척결이라는 자유한길단 신념이 흐르고 있다”, “경기도의회에 입성해 이 가치를 반드시 행동으로 증명하겠다”라고 썼다. ⓒ 자유한길단카페 화면갈무리 관련사진보기