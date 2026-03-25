메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

26.03.25 17:27최종 업데이트 26.03.25 17:27

김태흠 지사-김선태 도의원, 행정통합 무산 '누구 탓' 충돌

본회의 도정질문서 고성, 김 지사 입장문 내고 반박

원고료로 응원하기
김태흠(사진 왼쪽) 지사와 김선태 도의원이 25일 열린 도정질문에서 행정통합 무산에 대한 책임을 놓고 정면 충돌했다.
김태흠(사진 왼쪽) 지사와 김선태 도의원이 25일 열린 도정질문에서 행정통합 무산에 대한 책임을 놓고 정면 충돌했다. ⓒ 방관식

대전·충남 행정통합 무산 위기와 관련, 더불어민주당 김선태 의원과 김태흠 지사가 충돌했다.

25일 열린 제365회 임시회 제2차 본회의 도정질문에서 김선태 의원은 "최근 대전·충남 행정통합 논의의 동력이 급격히 약화되면서 도민들의 우려가 커지고 있다. 수도권 일극 체계 극복을 위한 생존 전략이 정치적 구호에 머물고 있다"라고 비판했다.

김 의원은 특히 타 지역(광주·전남)과의 형평성을 언급하며 "대전·충남은 보류되는 등 도민들이 납득하기 어려운 흐름이 이어지고 있다"라며 ▲추진 과정의 객관적 평가 ▲도민 보고 ▲선제적 대비책 마련 등을 촉구했다.

AD
이에 대해 김태흠 지사는 "행정통합 무산의 책임을 국민의힘과 나에게 떠넘기는 민주당의 행태를 묵과할 수 없다"라고 반박했다.

김 지사는 "대전·충남 행정통합 법안은 민주당이 의지만 있었다면 수적 우위를 앞세워 얼마든지 통과시킬 수 있었던 사안"이라며 무산의 근본 원인을 민주당의 입법 방치로 규정했다.

이어 김 의원을 향해 "과거 통합을 반대하다 대통령 말 한마디에 찬성으로 돌아선 분 아니냐"라고 직격탄을 날렸다.

도정질문에서 두 사람은 행정통합 이견으로 언성을 높였다. 이 과정에서 민주당 의원들이 집단 퇴장해 정회하는 등 분위기가 냉랭해지기도 했다.

김태흠 지사는 "행정통합은 시장 물건 흥정하듯 하는 정치적 거래 대상이 아니다"라며 "설계자로서 실질적인 재정과 권한 이양을 통한 자치분권 실현을 위해 계속 노력하겠다"라고 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#행정통합#김태흠지사#김선태의원#책임론

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사가세로 군수 "해상풍력은 지역 소멸 막을 유일한 대안"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기