김태흠 지사-김선태 도의원, 행정통합 무산 '누구 탓' 충돌

큰사진보기 ▲김태흠(사진 왼쪽) 지사와 김선태 도의원이 25일 열린 도정질문에서 행정통합 무산에 대한 책임을 놓고 정면 충돌했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

대전·충남 행정통합 무산 위기와 관련, 더불어민주당 김선태 의원과 김태흠 지사가 충돌했다.25일 열린 제365회 임시회 제2차 본회의 도정질문에서 김선태 의원은 "최근 대전·충남 행정통합 논의의 동력이 급격히 약화되면서 도민들의 우려가 커지고 있다. 수도권 일극 체계 극복을 위한 생존 전략이 정치적 구호에 머물고 있다"라고 비판했다.김 의원은 특히 타 지역(광주·전남)과의 형평성을 언급하며 "대전·충남은 보류되는 등 도민들이 납득하기 어려운 흐름이 이어지고 있다"라며 ▲추진 과정의 객관적 평가 ▲도민 보고 ▲선제적 대비책 마련 등을 촉구했다.이에 대해 김태흠 지사는 "행정통합 무산의 책임을 국민의힘과 나에게 떠넘기는 민주당의 행태를 묵과할 수 없다"라고 반박했다.김 지사는 "대전·충남 행정통합 법안은 민주당이 의지만 있었다면 수적 우위를 앞세워 얼마든지 통과시킬 수 있었던 사안"이라며 무산의 근본 원인을 민주당의 입법 방치로 규정했다.이어 김 의원을 향해 "과거 통합을 반대하다 대통령 말 한마디에 찬성으로 돌아선 분 아니냐"라고 직격탄을 날렸다.도정질문에서 두 사람은 행정통합 이견으로 언성을 높였다. 이 과정에서 민주당 의원들이 집단 퇴장해 정회하는 등 분위기가 냉랭해지기도 했다.김태흠 지사는 "행정통합은 시장 물건 흥정하듯 하는 정치적 거래 대상이 아니다"라며 "설계자로서 실질적인 재정과 권한 이양을 통한 자치분권 실현을 위해 계속 노력하겠다"라고 강조했다.