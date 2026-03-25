전남도, 지역 여행업계 경영회복·관광 활성화 지원

큰사진보기 ▲전남도청 전경 ⓒ 전라남도 제공 관련사진보기

AD

전라남도는 12·29 제주항공 여객기 참사 관련 무안국제공항 폐쇄로 어려움을 겪는 지역 여행업계 지원을 위해 체류형 여행상품 개발 지원사업을 추진한다고 25일 밝혔다.지원 사업 규모는 총 6억 원이다. 전남지역 여행사 300여 개를 선정해 업체당 200여만 원의 여행상품 개발비를 지원해 체류형 여행상품 개발을 유도하는 방식이다. 개발한 관광상품은 온라인 여행플랫폼(전남관광플랫폼) 등을 통해 홍보 할 예정이다.약 3주간 공모 절차를 거쳐 4월 중 여행사를 선정하고 지원금을 지급하는 방식으로 진행한다.최영주 전남도 관광체육국장은 "이번 지원사업으로 지역 여행사들이 다소나마 숨통은 트이겠지만 무엇보다 필요한 것은 무안국제공항의 조속한 정상화"라며 "지역 관광업계가 활력을 되찾을 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 전남도는 2024년 12월 제주항공 여객기 참사 이후 홍보 마케팅비 20억 원, 여행객 모집 인센티브 8억 원을 지역 관광업계에 긴급 지원했다. 관광진흥기금 거치기간 또한 2년 연장했다.올 1월에는 한국공항공사와 업무협약을 거쳐 지역 여행사를 대상으로 교통지원금 1억 원을 지원했다. 이번에 지원하는 6억 원 외에도 내·외국인 특화 여행상품, 전남 섬 방문 여행객 모집 인센티브, 여수세계섬박람회 입장권 지원 등 29억 원을 추가 지원할 계획이다.