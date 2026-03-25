울산대공원에 사계절 이용 가능한 '맨발온 산책로' 조성된다

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 25일 시청프레스센터에서 가족분야 맞춤형 정책을 묶은 세대별 복지 정책을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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건강을 위해 황톳길 맨발걷기가 전국에서 인기를 얻고 있는 가운데 울산 남구 도심에 있는 울산대공원에 온풍시설과 방풍막을 갖춰 사계절 이용 가능한 '맨발온 산책로'가 조성된다.울산시는 여기다 더해 구군별로 날씨와 계절에 관계 없이 체육 활동이 가능한 '사계절 전천후 다목적 공기지붕(에어돔)'을 건립해 생활체육 기반을 확충할 계획이다.울산시 김두겸 시장은 25일 시청 본관 3층 프레스센터에서 가족 분야 정책 보고회를 열고 사계절 이용 가능한 '맨발온 산책로' 조성의 ▲여가·충전 '누리다'를 비롯해 ▲양육·돌봄 '돌보다' ▲일상·공감 '살피다' 등 3대 분야를 중심으로 한 생활밀착형 지원 방안을 발표했다.브리핑에 따르면, '여가·충전 분야'에서는 또한 가족 단위 복합문화 공간도 확충한다. 탄소중립과학관과 연계한 어린이 복합 교육·놀이 공간을 조성하고, 울산대공원 어린이교통안전공원을 재조성한 '소풍마루'와 구군 명소를 활용한 도심 속 야외도서관 '소풍' 등을 마련한다.김두겸 시장은 '부모와 아이의 안전과 건강 돌봄 강화'에 대해 "광역지자체 최초로 고3 수험생에게인플루엔자 예방접종을 실시하고 예방접종 지원 대상도 기존 13세에서 14세까지 확대하여 우리 아이들의 건강권을 선제적으로 보호하겠다"라며 "아울러, 야간이나 휴일에도 이용할 수 있는 달빛 어린이 병원과 심야 공공약국을 확대 운영하고 어린이 치료에 특화된 공공의료원 설립도 추진하겠다"라고 밝혔다.이어 "아이들의 먹거리 안전을 위해 초･중･고와 특수학교 친환경 급식 지원을 확대하고, 어린이집에는 식판 세척·소독비를 지원하겠다"라며 "또한, 신정동에 이어 북구 송정, 울주군 범서에 시립 아이돌봄센터를 확충해 365일 24시간 긴급돌봄 서비스를 제공하는 한편 임신·출산·육아 정보와 고민을 함께 나눌 수 있는 부모 커뮤니티센터도 운영하겠다"라고 말했다.김 시장은 또 "초등학생과 중학생들의 성장단계에 맞춘 AI 체험 교육 프로그램을 통해 아이들의 꿈을 지원하고 미래 인재를 육성하겠다"라고 덧붙였다.이외 '시민의 삶을 세심하게 살피는' 것과 관련 "55개 읍면동 별 찾아가는 자동차 무상 점검 서비스를 제공해서 시민들의 안전 운전을 지원하고, 시민의 정서적 안정을 위한 반려식물 나누기 프로그램과 반려식물병원 운영도 시작하겠다"라고 밝혔다또, "도시청결기동대와 주택가 나무관리 전담반 운영을 통해 골목골목 쾌적한 생활환경을 만들겠다"라며 "나아가 공적 연금의 한계를 보완하는 울산시민연금 도입을 검토하여, 은퇴 후의 소득 공백기를 채워주는 빈틈없이 든든한 안심망을 설계하겠다"라고 밝혔다.김두겸 시장은 마무리 발언으로 "청년, 여성, 어르신, 그리고 가족까지 울산시의 세대별 정책인이번 울부심 사업에는 울산 사람 누구나 행복한 일상을 누리길 바라는 진심이 담겨 있다"라며 "세대별 촘촘한 지원으로 시민 모두가 행복한 울산, 대한민국에서 가장 살기 좋은 도시, '울부심' 넘치는 도시로 만들어가겠다"고 말했다.