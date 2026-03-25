중앙심판원, 스텔라데이지호 침몰 원인 '선체 구조 약화' 지목

큰사진보기 ▲스텔라데이지호 침몰참사 대책위원회 및 재난참사피해자연대 등 단체 회원들이 23일 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열고 중앙해양안전심판원의 공정한 최종 해양심판 및 2차 심해수색 기술TF 설치를 촉구하는 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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침몰 참사 발생 9주기를 앞둔 스텔라데이지호에 대해 중앙해양안전심판원(아래 중앙심판원)이 선사 안전관리 소홀과 구조적 결함을 사고의 주된 원인으로 지목했다. 그러나 유가족들은 선사에 대한 조치가 부산심판원의 '시정명령'보다 완화된 '권고'에 그쳤다며 강력히 반발하고 나섰다.중앙심판원은 25일 오후 2시, 철광석 운반선 스텔라데이지호 침몰 사건에 대한 재결을 고지했다. 철광석 운반선 스텔라데이지호 침몰 사건은 2017년 3월, 노후 유조선을 개조하며 만든 화물선 스텔라데이지호에 과도한 철광석을 싣고 항해하다 침몰해 선원 22명이 실종된 참사다.재결서에 따르면, 이번 사고는 스텔라데이지호가 개조 이후 횡강도가 취약해진 상태에서 선사인 폴라리스쉬핑㈜의 안전관리 소홀로 선체 구조 강도가 약화된 것이 발단이 됐다. 심판원은 "철광석을 만재하고 항해하던 중 취약 부위인 선박평형수 탱크 외판이 찢기며 대량의 해수가 유입됐고, 이로 인한 급격한 경사와 부력 상실이 침몰로 이어졌다"고 판단했다.특히 선원 22명이 실종된 비극에 대해서는 "선원들이 구명정 진수 등 퇴선 조치를 할 시간도 없이 선체가 급속도로 좌현으로 기울며 침몰했기 때문"이라고 설명했다.중앙심판원은 해양사고 관련자인 폴라리스쉬핑㈜와 사단법인 한국선급에 대해 각각 안전관리 체계 및 검사·심사 업무에 대한 '개선 권고' 조치를 내렸다.이는 지난 2023년 12월 부산해양안전심판원(아래 부산심판원)이 선사의 과실을 인정해 강제성 있는 '시정명령'을 내렸던 재결 결과와 비교해 처분 수위가 오히려 낮아진 것이어서 논란이 예상된다.미수습자 가족들은 재결 고지 직후 입장문을 통해 "사실상 솜방망이 처벌"이라며 유감을 표명했다. 가족들은 "폴라리스쉬핑에 대해 당연히 '개선 명령'이 내려졌어야 한다"며 "한국선급에 대해서도 책임을 묻지 않는 수준의 조치에 그쳤다"고 성토했다.이번 심판은 대한민국 최초로 피해자가 이해관계인으로 직접 참여해 기대를 모았으나, 유가족들은 과정과 결과 모두에 깊은 상처를 입었다고 밝혔다.유가족 측은 "부산심판원 재결 이후 중해심 결과가 나오기까지 2년 3개월이라는 긴 시간이 걸렸다"며 "세종시를 수시로 오가며 추운 겨울을 세 번이나 보내는 동안 가족들의 마음은 다칠 대로 다쳤지만, 결국 피해자들의 목소리는 반영되지 않았다"고 주장했다. 이어 "참사 9주기를 앞두고 내려진 이번 재결 결과에 가족들의 심정은 처참하게 내려앉고 있다"고 덧붙였다.해양안전심판원은 해양사고의 원인을 과학적으로 규명하고 재발을 방지하는 해양수산부 소속 전문기관이다. '바다의 법원'으로서 사고 책임자에게 면허 취소·정지와 같은 징계는 물론, 선사나 관련 기관에 시정명령 또는 개선 권고 등을 통한 안전 체계 강화 조치가 가능하다.