브루나이 박물관에서 만난 1988년 성화 봉송봉

3월 중순 브루나이를 다녀왔습니다. 동남아시아 헌법 연재 중 브루나이 편입니다.

큰사진보기 ▲브루나이 박물관에 전시된 황금마차 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲브루나이 박물관에 전시되어 있는 88올림픽 봉화봉 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲브루나이 박물관에 전시되어 있는 브루나이 군주 계보도 ⓒ 여경수 관련사진보기

브루나이강이 바라보이는 곳에 있는 식당을 찾았더니, 라마단 기간이라 식당 안에서는 식사는 안 되고 포장만 가능하다고 한다. 브루나이에서 라마단 기간에는 법으로 공용장소에서는 식사가 금지된다. 그곳은 일식집인데도 종교와 상관없이 관습적으로 따르는 것 같았다.일본인인 식당 사장과 영어로 대화를 이어가는데, 갑자기 그가 반가운 표정으로 나에게 일본인이냐고 물었다. 나는 한국인이며, 이곳이 유명해서 일부러 왔는데 아쉽다고, 다음 기회에 오겠다는 인사를 하고 식당을 나왔다. 시내의 식당들 모두 안에서는 식사를 못해 포장 음식만 간간이 팔고 있었다.상가 안을 지나가는데, KFC에서 백인 남성이 점장과 실랑이를 벌이는 것을 보았다. 못 본 체하려다, 백인 남성의 표정이 너무 화가 나 있어 내가 점장을 대신해서 다시 설명했다. 지금은 라마단 기간이라 사람들이 보는 곳에서는 식사를 못하니 포장해서 숙소에서 먹어야 한다고 하니, 그제야 이해했다는 표정으로 자신의 숙소는 멀리 있다고 혼잣말을 했다.가끔 문화 차이로 인종차별을 당했다고 오해하는 경우가 있다. 이슬람 국가에서 라마단 기간에 여행을 하면 식사 때문에 곤란함을 느낄 수 있다고 하던데, 브루나이에서 내가 직접 겪을 줄은 몰랐다. 그나마 길거리에서는 음식을 팔고 있어, 간단한 간식을 포장해서 사람들이 보이지 않는 곳에서 식사를 해결했다.나는 모스크 옆 로얄 레갈리아 박물관을 찾았다. 입장료는 5달러였다. 신용카드 결제는 안 된다고 해서 싱가포르 10달러를 주니 브루나이 5달러를 돌려주었다. 대통령이 새겨진 지폐와 군주가 새겨진 지폐를 보니, 공화국과 군주국의 차이가 이것인가 싶었다.싱가포르와 브루나이는 화폐가 다르지만, 브루나이에서는 싱가포르 달러를 쓸 수 있다. 박물관에는 황금 마차, 왕실 보물, 군주가 각국 정상들로부터 받은 선물들이 전시되어 있었다. 이곳은 브루나이의 문화유산이 아니라 군주들의 계보와 생애가 전시의 중심이었다.우리나라가 군주에게 선물한 것은 1988년 성화 봉송봉였다. 올림픽 문양도 세겨져있다. 당시에는 우리나라가 올림픽을 치른 것이 자랑스러워서 선물로 준 것 같다. 김대중 대통령이 브루나이에서 개최된 국제행사에 참석한 기념으로 사인을 한 것도 전시되어 있었다.바로 옆에 있는 브루나이역사센터는 무료로 개방되어 있다. 브루나이의 건국이념인 말레이 이슬람 왕정(MIB)은 1984년 독립 선언 당시 처음 공표되었고, 1990년 술탄의 공식 선언을 통해 국가이념으로 제도화되었다. 1991년부터는 모든 학교와 대학의 필수 교과목으로 지정되었다. 술탄에 대한 복종을 이슬람 의무이자 말레이 전통의 계승으로 내면화하는 교육이 수십 년째 계속되고 있는 것이다.조선시대에 경국대전이라는 법전이 있었으나 용비어천가처럼 왕조의 계보가 더 널리 알려진 것과 닮아 있었다. 역사는 때로 법전보다 강하다. 다만 그 역사가 정당한지는 항상 질문의 대상이 된다. 내가 이곳을 방문할 때 우리나라에서는 <왕과 사는 남자>가 대유행 중이었다. 어린 조카를 내치고 왕의 권력을 장악한 세조를 찬양하는 이를 우리 주변에서 그리 쉽게 찾기 어렵듯이, 역사의 정당성은 시대마다 다르게 읽힌다.브루나이에서 마지막으로 선거가 치러진 해는 1962년이다. 이후 지금까지 어떠한 형태의 국민 선거도 시행된 적이 없다. 국왕이 임명하는 의원들이 있을 뿐이다. 매년 한 번 소집되는 이 의회는 국왕이 내린 결정을 추인하는 형식적 자문기구로 기능한다. 의원들은 의회에서 군주나 왕실, 국가이념에 관해 발언하거나 논평하는 것 자체가 금지되어 있다.고종이 제정한 대한국국제에서도 근대적 의미의 입법부는 존재하지 않았다. 고종은 1894년 동학농민혁명이 일어났을 때 외세에 군대를 요청했다. 브루나이 군주도 1962년 봉기가 일어나자 영국에 군의 개입을 요청했다. 1898년 독립협회는 국민의 의사가 반영된 개혁안을 고종에게 요구했으나, 고종은 무력으로 이를 짓밟았다. 역사는 놀랍도록 닮은 장면을 반복한다.현재 브루나이 국왕 하사날 볼키아는 국가원수이자 총리·국방장관·재무장관을 겸하는 통치자다. 헌법은 이슬람을 국교로 규정하고, 군주를 '신앙의 수호자'로 위치시킨다. 종교와 국가, 신앙과 통치가 하나로 통합되는 구조다. 장관직 임명도 원칙적으로 이슬람을 믿는 말레이 인종으로 제한되어 있어, 인구의 10%를 차지하는 중국계 시민의 고위 공직 진출은 헌법 수준에서 막혀 있다.2019년에는 일정한 범죄에 대한 투석형과 사형을 규정한 샤리아 형법을 공포했다. 국제사회의 거센 비판이 이어지자 군주는 사형은 실제로 집행하지 않겠다고 밝혔다. 브루나이 군주가 국민은 두려워하지 않으나 국제 사회의 눈치는 보는 것 같았다.