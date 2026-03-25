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26.03.25 16:54최종 업데이트 26.03.25 16:54

민주 강원도당, 기초단체장 16곳 후보·경선 방식 확정

횡성군 장신상 단수 추천... 춘천·강릉 등 15개 시군은 경선 실시

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더불어민주당 강원도당
더불어민주당 강원도당 ⓒ 김남권

더불어민주당 강원특별자치도당이 6.3 지방선거에 나설 도내 기초단체장 후보군과 경선 방식을 발표했다. 도내 18개 시·군 중 16곳의 후보 추천 방식이 확정됐지만, 삼척·태백 2곳은 이번 발표 명단에서 제외됐다.

민주당 강원도당(위원장 김도균) 공직선거후보자추천관리위원회(이하 공관위)는 25일, 제7차 심사 결과 도내 16개 지역의 기초단체장 추천 후보와 경선 선거구 확정 내용을 공고했다.

횡성군 '장신상' 단수 추천... 춘천 등 15곳 경선 실시

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발표 자료에 따르면, 횡성군은 장신상 현 정책위원회 부의장이 단수 추천 후보로 결정됐다.

나머지 15개 시군은 후보간 경선을 통해 최종 후보를 선출한다. 경선 방식은 '권리당원 선거인단 ARS 투표 50%'와 '안심번호 선거인단 ARS 투표 50%'를 합산하는 방식으로 진행되며, 과반 득표자가 없을 경우 결선투표를 실시한다.

이번 7차 심사 결과 공고문에는 삼척시와 태백시 등 2개 시·군에 대한 내용은 포함되지 않았다. 해당 지역들의 후보 선출 방식이나 추가 심사 일정 등은 추후 결정될 것으로 보인다.

공관위는 이번 심사 결과 발표 후 48시간 동안 재심 신청 기간을 거친 뒤, 도당 상무위원회 의결과 중앙당 인준 등을 거쳐 후보자를 최종 확정할 예정이다.

다음은 민주당 강원도당 공관위가 발표한 강원지역 15개 시군의 기초단체장 공천 후보명단

민주당 강원도당 공관위가 발표한 강원지역 16곳 기초단체장 경선 후보
민주당 강원도당 공관위가 발표한 강원지역 16곳 기초단체장 경선 후보 ⓒ 김남권

#강원도#더불어민주당강원도당

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