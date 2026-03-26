한번은 꼭 읽었으면 하는 글쓰기 책

큰사진보기 ▲삶을 가꾸는 글쓰기 교육이오덕의 '삶을 가꾸는 글쓰기 교육' 표지 ⓒ 보리출판사 관련사진보기

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글은 행복한 아이만이 쓰는 것이 아니다. 불행한 아이일수록 글을 쓸 권리가 있다.

아이들에게는 모두 글을 쓸 수 있어야 한다고 말하면서, 어른들은 특수한 전문인만이 문학작품을 쓴다고 여긴다면 이 얼마나 잘못된 일인가? 직공도 청소부도 가게 아주머니도 누구나 써야 한다. 그리고 농사꾼의 글에 농사꾼의 삶이 나타나듯이, 교원의 글에는 교원의 세계가 나타나야 살아 있는 글이라 할 수 있다. 그렇게 써야만 생활글은 그 건강성을 유지할 것이고, 비로소 사람이 읽기만 하고 즐기는 문학이 아니라 쓰면서도 즐기는 문학이 될 것이다.

덧붙이는 글 | 블로그와 인스타에 게재될 수 있습니다.

글쓰기 책을 찾다가 아직도 겨울잠에 빠져 있는 책을 발견했다. 이오덕의 <삶을 가꾸는 글쓰기 교육>. 작년에 절반쯤 읽었고 절반이 남았다. 과연 두 번째로 도전하는 완독 마라톤은 결승선까지 완주할 수 있을까. 내용은 어렵지 않은데 다른 책보다 작은 글자 크기와 두툼한 두께에 주눅이 들었다. 막상 페이지를 넘기니 생각보다 술술 읽혔다. 무엇보다 앞서 읽었던 저자의 책 <무엇을 어떻게 쓸까>와 맥락이 통해 접근하기 수월했다.'글은 사람'이라고 했다. 글에는 그 사람의 느낌이나 생각 뿐 아니라 인품까지 나타난다고 한다. 저자가 말하는 '삶을 가꾸는 글쓰기'는 삶과 글이 다르지 않고 서로 연결되어 있다는 뜻이다. 삶 속에 글이 있고, 글 속에 삶이 녹아 있다. 기존에도 글쓰기 관련 책은 많지만, 이오덕 선생의 책은 유독 사람 냄새가 난다. 진심으로 걱정하고 염려하는 다정한 목소리가 들린다.어른들의 판에 박힌 글쓰기 교육을 신랄하게 비판하기도 하고, 글쓰기가 잘 이루어지고 있는 학교의 우수 문집을 여럿 소개하기도 한다. 소개된 문집을 읽다 보면 어느새 아이의 하루 안에, 삶의 어느 한 구석에 자리 잡고 있는 내가 보인다. 더불어 아이들 글을 통해 동심에 퐁당 빠져보는 묘미까지 느낄 수 있다.백일장이나 각종 대회에서 상을 받기 위한 글쓰기나, 누군가에게 보여주기 위해 꾸며낸 글이 아니라 고민, 불안, 아픔, 눈물 등 삶이 고스란히 느껴지는 진짜 글을 써야 한다. 그러면서 저자는 글쓰기가 아이들의 독소를 풀어주는 귀중한 역할을 하며, 어떤 글도 삶을 떠나서는 거짓이 됨을 강조한다.갈수록 어린이와 청소년의 사건, 사고가 끊이지 않는 요즘이다. 부모는 다른 집 아이들에게 뒤처질세라 너도나도 유행처럼 휴대전화를 사준다. 그 대신 공책과 연필을 쥐여준다면, 유튜브보다는 글쓰기를 즐기게 한다면 아찔한 사건, 사고가 줄어들지 않을까 하는 생각도 든다.글을 쓰면서도 제대로 쓰고 있는지 갈피를 잡지 못할 때가 많다. 이 책을 읽으며 글의 흐름과 쓰고 있는 내용이 진솔한지 여러 번 살피게 되었다.이오덕 선생은 말한다. 죽은 글이 아닌 살아 있는 말로 글을 쓰라고. 글쓰기는 어렵고 선뜻 다가가기 쉽지 않다고 생각하는 사람도 있다. 삶이 팍팍할수록, 무겁게 느껴질수록 글로 써서 풀어야 한다. 나 역시 활자로 쏟아내면서 마음속 응어리와 엉켜 있던 생각이 풀리는 것을 느낄 때가 많다. 삶이 암흑 같다고 느껴질 때, 혼자라고 느껴질 때 책에 기대고 글쓰기에 의지해 보는 건 어떨까. 저자가 말한 비옥한 삶은 진심이 담긴 글쓰기에서 비롯된다고 믿는다.이 책은 2004년 출간되었으나 2017년 개정판 <글쓰기, 이 좋은 공부>(양철북)가 나왔다.