이 대통령 재산 49억 7721만 원

이재명 대통령이 26일 공개된 2026년도 정기재산변동신고에서 약 49억 7721만8천 원의 재산을 신고했다.
전년 대비 약 18억 원 이상 재산이 늘었다. 주된 재산 증가 이유는 공시가격 인상에 따른 보유 부동산 평가 가액 상승, 인세와 급여, ETF(상장지수펀드) 평가이익 등의 수입 증대로 보인다.
먼저 배우자 김혜경 여사와 공동 보유한 경기 성남시 분당구 아파트 가액이 16억 8500만 원으로 전년 대비 2억 2900만 원 올랐다. 공시가격 인상에 따른 가액 변동으로, 이 대통령은 최근 해당 아파트를 매물로 내놓은 바 있다(관련 기사 : "부동산 정상화 의지"...이 대통령, 분당 아파트 내놨다 https://omn.kr/2h6rk
).
이 외에는 지역구였던 인천 계양구 아파트 전세보증금 4억 8000만 원과 장남 거주 강원 속초시 아파트 전세보증금 1억 3500만 원을 신고했다. 본인 명의의 자동차는 총 4대에서 1대로 줄었다. 더불어민주당 당대표로서 받았던 당 공용차량 2대를 반납하고, 개인 명의로 갖고 있던 차량 1대는 매각한 결과다. 김 여사도 본인 명의로 보유하고 있던 2대의 자동차 중 1대는 매각했다.
현금 자산이 2억5000만 원 늘었는데 변동사유는 경조사로 기재됐다. 작년 6월 비공개로 치른 장남 혼사를 의미하는 것으로 보인다.
예금 자산 증가가 총 재산 증가의 주된 사유다. 이 대통령 명의의 예금이 전년 대비 약 14억 9028만 원 늘어나 배우자 및 장·차남 명의 예금과 합쳐 총 30억 6413만 원으로 신고됐다. 변동 사유는 인세, 급여, ETF 평가이익 등으로 기재됐다.
이 대통령이 자본시장 활성화를 위해 작년 5월 라이브 방송을 통해 투자했던 ETF 투자수익도 상당하다. 청와대가 지난 2025년 9월 18일 공개한 바에 따르면 이 대통령의 ETF 투자는 26.4%의 수익률을 기록했는데 당시 코스피는 3461.3에 마감했다.
채권은 7억 500만 원으로 변동 없었고 채무는 전년 대비 3166만 원 늘어난 14억 1166만 원으로 신고됐다. 또한 대통령 명의의 오크밸리 콘도 회원권(2650만 원)과 장남 명의의 리플(XRP)·테더 등 가상자산(4105만 원)도 함께 신고됐다.