전동휠체어 출입 막은 예식장에 장애인단체 사과 요구

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 지역 장애인 단체가 중중 뇌병변 장애인이 탄 전동휠체어 출입을 막고 "걸어서 들어오시라"는 말을 해 논란을 일으킨 청주 A 예식장의 공개 사과를 요구했다.장애인 단체는 공개 사과 및 상생 협약을 체결하는 기자회견을 공동으로 하기로 했지만, A예식장이 언론 보도를 이유로 갑자기 취소했다고 밝혔다.이에 대해 A예식장 측은 장애인 단체가 사과문 정정을 요구해 이를 거부한 것이라고 설명했다.25일 장애인 당사자 및 인권단체로 구성된 '충북장애인 차별철폐 연대'(이하 장차련)는 청주시 A 예식장 앞에서 기자회견을 했다.이들은 "사람의 존엄은 바닥 타일보다 결코 가볍지 않다"라며 "휠체어 이용 장애인의 출입을 거부한 A 예식장 측의 장애인 차별 행위를 강력히 규탄한다"라고 밝혔다.장차련은 "예식장 측이 내세운 이유는 단 하나, '바닥 타일이 깨질 수 있다'는 것이었다"라며 "결국 장애인 당사자는 결혼식장에 들어가지조차 못했고, 누구나 누려야 할 평범한 사회적 관계에서조차 철저히 배제 당했다"라고 주장했다.이어 "장애인차별금지법에는 시설의 소유·관리자는 장애를 이유로 출입을 거부하거나 제한할 수 없다고 명시하고 있다"라며 "불특정 다수가 이용하고 환영받아야 할 다중이용시설인 예식장이, 휠체어를 이용한다는 이유만으로 출입 자체를 막아선 것은 어떠한 변명으로도 정당화될 수 없는 명백한 범법 행위"라고 밝혔다.그러면서 "휠체어는 시설을 훼손하는 위험물이 아니라, 장애인이 사회에 참여하고 교류하기 위한 정당하고 필수적인 권리의 도구"라며 "이번 사건은 단지 한 예식장의 일탈이나 무신경의 문제가 아닌, 법을 무시한 구조적 인권 침해로 규정한다"고 전했다.장차련은 "예식장 바닥 타일의 온전함보다 사람의 존엄이 우선"이라며 "인간의 권리가 바닥 타일보다 못한 취급을 받는 참담한 현실을 결코 묵과하지 않을 것"이라고 밝혔다.장차련은 기자회견 하루 전인 24일 보도자료를 통해 A예식장과 '무장애 예식 문화 조성 및 상생협약' 기자회견을 진행한다고 밝혔었다.송상호 다사리학교 교장은 "예식장 측이 사과를 한다고 하여 상생협약을 제안하고, 상호합의하에 일정을 잡고 실무를 추진하던 중에 예식장 측이 입장을 바꿨다"며 유감의 뜻을 전했다.이에 대해 A예식장 대표는 "장애인 단체에서 사과문을 정정해 달라고 요구해 이를 거부한 것"이라고 말했다.한편 지난 22일 뇌병변 중증장애인 B씨는 전동휠체어를 타고 지인의 결혼식에 참석하기 위해 A예식장을 방문했다.B씨가 식장 본관에 들어가자 A예식장 관계자가 전동휠체어 출입은 안된다며 "걸어서 들어가라"며 출입을 제지했다.결국 장애인 B씨는 결혼식이 열리는 식장 뿐만 아니라 식사도 못하고 돌아갔다.이에 대해 A예식장 대표는 "전동휠체어는 중량이 무겁고, 실제로 바닥이 파손되는 경우가 있었다"며 "바닥이 파손돼 안전사고가 발생 할 우려가 있었다"고 밝혔다.그는 "그 장애인에게 걸어 오시거나 아니면 무게가 가벼운 일반 휠체어로 갈아타고 들어오시면 된다고 안내해 드렸다"면서 "하지만 그 장애인은 막무가내로 '입장하겠다'는 말만 되풀이 해 소통 자체가 불가능했다"고 말했다.