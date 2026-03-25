정부, 해외 우수 연구자 확보 본격화... 입국부터 정착까지 돕는다

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 19일 오전 서울 종로구 광화문교보빌딩 국가과학기술자문회의 대회의실에서 열린 '과기정통부-교육부 인재정책 온(溫)담회' 에서 손 온기를 나누고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

AD

정부가 해외 우수 연구자들에게 국내 입국부터 정착까지 전주기에 걸쳐 도움을 주는 사업을 실시한다. 생활 밀착형 지원으로 비자와 세무, 부동산 등 행정문제 해결을 위한 전문가 컨설팅을 실행한다. 특히 올해부터 낯선 문화와 환경에서 오는 스트레스를 살피기 위한 '재직자 대상 심리상담' 프로그램이 새롭게 도입된다.과학기술정보통신부는 25일 이같은 내용의 '해외연구인력 전주기 정착지원 사업'을 본격적으로 확대·운영한다고 밝혔다. 이 사업은 기초연구 생태계 조성과 과학기술 인재 강국을 실현을 위해 마련한 국정과제 세부과제인 우수 해외 인재 유치 '브레인 투 코리아(Brain to Korea)' 프로젝트 중 하나다.과기정통부는 사업 추진 배경에 대해 "최근 글로벌 인재 확보 경쟁이 심화됨에 따라 우수 인재를 유치하는 것뿐만 아니라 유입된 인재들이 국내 연구환경에 자연스럽게 안착할 수 있도록 돕는 안정적 정주 여건 및 연구 환경 조성의 중요성이 커지고 있다"고 설명했다.앞서 과기정통부는 지난해 KAIST, GIST, DGIST, UNIST 등 4대 과학기술원, 출연연 등을 중심으로 시범 운영을 실시했고, 그 성과를 바탕으로 올해는 지원 대상을 우수한 이공계 대학(K-Star 비자 선정대학)까지 확대해 더 많은 연구자가 혜택을 받을 수 있도록 했다.올해 추진되는 주요 지원 내용에는 유학생이나 연구자들이 현장에서 필요로 하는 사항을 중점적으로 반영했다.과기정통부에 따르면 국내 석·박사 학위를 취득한 외국인 인재들이 학업 후에도 국내에 머물며 경력을 이어갈 수 있도록 '취업역량 강화 인턴십'을 새롭게 마련했다. 또 내·외국인 연구자 간의 소통을 돕는 네트워킹 기회도 넓힌다.우수 인재들의 정착 정보 접근성도 강화한다. 올 하반기 중에 흩어져 있는 정착정보를 한눈에 확인하고 연구자 간 정보를 공유할 수 있는 '전용 정착지원 플랫폼'을 구축한다. 이를 통해 외국인 연구자의 정착과 관련한 정보 격차를 줄여나간다는 계획이다.이번 지원 프로그램 참여는 개인과 기관 모두 가능하다. 개인은 생활지원 1:1 컨설팅과 연구·경력개발 프로그램에 참여할 수 있고, 대학·연구기관은 기관 단위 신청을 통해 소속 해외 연구 인력에게 맞춤형 정착지원 프로그램을 연계할 수 있다.이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 "해외 우수인재가 국내 정착 과정에서 겪는 부담을 덜고 연구에 몰입할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다"면서 "유치부터 정착까지 필요한 지원이 현장에서 촘촘히 이어질 수 있도록 세심히 살피겠다"고 말했다.