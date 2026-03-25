한준호 "김동연이 현금 자산? 너무 과거형, 나는 성장성 높은 미래 자산"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 본경선에 진출한 한준호 의원은 25일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 예비경선 통과 소회와 함께 경기도의 미래 비전을 담은 정책 구상을 구체적으로 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 본경선에 진출한 한준호 의원은 "당선 즉시 민생 추가경정예산(추경)을 편성해 무너져가는 골목상권을 살리겠다"며 민생 경제 회복을 최우선 과제로 제시했다.25일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 한 의원은 예비경선 통과 소회와 함께 경기도의 미래 비전을 담은 정책 구상을 구체적으로 밝혔다. 점퍼 차림으로 현장을 누비고 있는 한 의원은 "민생은 타이밍"이라며 현장의 절박함을 강조했다.한 의원은 전날 발표한 2차 비전의 핵심으로 '민생 추경'을 꼽았다. 그는 "현장에서 만난 소상공인들이 '버티다 무너진다'고 호소하고 있다"고 강조한 뒤, 일각의 포퓰리즘 비판에 대해 "현장을 몰라서 하는 소리다. 설사 공격받더라도 지금은 즉각적인 자금 투입이 필요한 시점"이라고 단언했다.특히 최근 경기도의 복지 예산 삭감 논란을 겨냥해 "보편적 복지에서 선별적 복지로의 후퇴는 어르신 등 취약계층의 삶을 위협한다"며 정책 기조의 전면 수정을 예고했다.한 의원은 골목상권 활성화를 위해 '지역화폐 3조 원 유지'도 약속했다. 그는 "지역화폐는 현금보다 골목상권 활성화 효과가 크다"며, "선별적 지원보다 보편적 복지를 통해 돈이 지역 내에서 선순환하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다. 또한 그는 "예술인과 체육인을 위한 기본소득 도입을 통해 창작과 훈련에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.교통 분야에서는 파격적인 'GTX 링(Ring)' 노선을 제안했다. 현재 서울 중심의 방사형 교통망을 경기도 주요 거점을 잇는 순환형 초연결망으로 바꾸겠다는 구상이다. 한 의원은 "GTX 링이 완성되면 경기도 전역이 30분 권역으로 묶이게 된다"며 이를 뒷받침하기 위해 '수도권 광역 교통공사' 설립을 제안했다. 그는 국회 국토교통위원회에서 쌓은 전문성을 바탕으로 재원 마련과 실행 계획까지 이미 검토를 마쳤다고 강조했다.산업 전략으로는 '판교 10개 만들기' 공약을 내세웠다. 3기 신도시의 자족 기능을 강화해 제2, 제3의 판교를 조성하겠다는 것이다. 한 의원은 "기업 유치를 위해 택지 조성 원가를 낮추는 싱가포르형 모델을 도입하고, 필요한 인재를 양성하는 재교육 시스템을 결합하겠다"고 말했다.경선 경쟁자인 김동연 후보가 본인을 '현금 자산'에, 한 의원을 '미래 자산'에 비유한 것에 대해 "지금은 미래 자산에 투자해야 할 때"라고 맞받았다. 그는 "김 후보가 본인을 '현금 자산'이라 했는데, 그건 너무 과거형이다"라며 "현금만 금고에 쌓아두면 뭐하나, 지금 경기도에 필요한 건 이재명 정부의 실용주의 속도를 따라갈 수 있는, 수익률 높고 성장성 확실한 '미래 자산' 한준호이다, 지금은 ETF 가입하듯 미래에 투자하셔야 한다"고 강조했다.이어 그는 "21년간 샐러리맨으로 살며 국민 속에서 성장한 제가 이재명 정부의 실용주의 정책을 지방정부에서 가장 잘 완성할 적임자"라며 효능감 있는 도지사가 되겠다고 강조했다.한편, 그는 유시민 작가의 'ABC론'에 대해 유시민 작가의 'ABC론'에 대해 "12·3 비상계엄 당시 국민들께서 국회 앞으로 모이지 않았다면 저희는 지금 이 자리에 있지도 못한다, 국민들께서 저희 정치인들을 구해 주시고 나라도 구하고 결국 이 정권도 만들어 주신 거 아니겠나"라며 "국민을 어떻게 ABC로 구분을 짓겠나"라고 꼬집었다.이어 "저는 지금은 '정치의 성장통을 겪고 있다' 이렇게 생각을 하고 있다. 새로운 스타일의 정치를 보고 있다"며 "국민들께서 응원하는 대통령이 있고 국민들의 힘으로 저희가 이렇게 정권을 또 창출하고 실용주의를 위해 뛰고 있는데, 이 성장통으로 인해 국민들 눈살을 찌푸리게 하는 일은 좀 발생하지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.